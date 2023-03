Chi è l’attuale marito di Marina Massironi: tutte le informazioni su di lui

Paolo Cananzi è l’attuale marito di Marina Massironi, l’attrice comica tra i concorrenti della trasmissione di Amazon Prime LOL: Chi ride è fuori 3. È un nome che ai telespettatori non dirà molto ma ha lavorato spesso dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Vediamo qualche curiosità su di lui.

Chi è il marito di Marina Massironi

Paolo Cananzi è un autore e sceneggiatore molto apprezzato nel mondo dello spettacolo italiano. In passato è stato anche attore comico e conduttore radiofonico. Ha lavorato nella trasmissione di Renzo Arbore Doc e al Maurizio Costanzo Show. L’ultima apparizione televisiva come attore risale al 1997 quando ha preso parte a Mai dire gol, il programma condotto dalla Gialappa’s Band.

Da allora Cananzi lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ha firmato programmi come Le Iene, Scherzi a parte e Love Bugs e i due film di Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice e La leggenda di Al, John e Jack).

La relazione con Giacomo Poretti

Prima della storia con Paolo Cananzi, Marina Massironi è stata sposata con Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Si sono conosciuti in una scuola di recitazione e si sono sposati nel 1985. Hanno lavorato spesso insieme, con il Trio e nel duo teatrale Hansel & Strudel. Si sono lasciati dopo 4 anni ma hanno continuato a collaborare. Dal 1994 è sposata con Paolo Cananzi.

Cabarettista, attrice e doppiatrice, Marina Massironi (16 maggio 1963) è conosciuta soprattutto per la collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo. Con loro ha partecipato a diversi spettacoli teatrali e trasmissioni televisive. Al cinema ha recitato in Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Tra le sue performance come attrice ricordiamo quella in Fuori dal mondo (1999) con Silvio Orlando e Margherita Buy, e in Pane e tulipani (2000) con cui ha vinto sia il Nastro d’argento che il David di Donatello come Migliore attrice non protagonista. Negli ultimi anni si è dedicata alla carriera teatrale.