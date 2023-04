Chi è la sorella di Asia Argento: è molto legata al padre e si è lanciata in un’avventura ai limiti della sopravvivenza

Fiore Argento, che è nel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, è la sorella di Asia Argento. Sono entrambe figlie del maestro dell’horror Dario Argento, ma sono nate da donne diverse. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sul rapporto con la sorella.

Chi è la sorella di Asia Argento

Fiore Argento ha 53 anni, è figlia di Dario Argento e di Marisa Casale. Asia, invece, che ha 47 anni, è nata dalla relazione del padre con Daria Nicolodi. Le due sorelle sono legatissime. Fiore non fa l’attrice ma in passato ha avuto qualche esperienza cinematografica. Ha debuttato, infatti, a 15 anni sul set del film del padre Phenomena, e poi ha preso parte a Demoni di Lamberto Bava.

Ha scelto poi di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare presso il Fashion Institute of Technology. Nella sua carriera lavorativa ha collaborato anche con Fendi. Ha sempre condotto una vita riservata e lontana dai riflettori ma qualche anno fa sembra abbia avuto una relazione con l’attore Pietro Delle Piane, oggi in coppia con Antonella Elia.

Il rapporto con la sorella e con il padre

Il rapporto con la sorella minore Asia è strettissimo.

“Abbiamo un rapporto di sorellanza totale – ha dichiarato Fiore in un’intervista – anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”

A conferma di quanto detto, Fiore non ha mai esitato a difendere la sorella dagli attacchi ricevuti dopo la denuncia di Harvey Weinstein e anche dopo il suicidio del suo ex compagno, lo chef Anthony Bourdain. Entrambe le sorelle sono legatissime al padre, Dario Argento. Al punto che, dopo i divorzi del papà, prima da Marisa Casale e poi da Daria Nicolodi, sono andate entrambe a vivere con lui.