Chi è la moglie di Paolo Kessisoglu: tutte le informazioni su di lei e il gossip sulla coppia

Sabrina Donadel è la moglie di Paolo Kessisoglu, il comico tra i protagonisti del programma di Amazon Prime LOL – Chi ride è fuori. I due sono sposati da vent’anni ma sembra che abbiano avuto qualche dissapore. Scopriamo qualche curiosità su di lei e sulla coppia.

Chi è la moglie di Paolo Kessisoglu

Sabrina Donadel è nata il 15 giugno del 1970 in provincia di Treviso. Lavora come conduttrice e giornalista di Sky, ed è anche scrittrice di programmi. È autrice e protagonista del format tv Private Collection, programma in onda su Sky Arte HD nel quale vengono passate in rassegna le collezioni d’arte private più stravaganti e preziose in circolazione.

È appassionata di cinema, di viaggi e di arte, che è diventato il suo mestiere. Prima di arrivare a Sky ha fatto la gavetta in diverse televisioni locali, dagli anni Novanta in poi. Nel 2002 conosce il comico Paolo Kessisoglu e nel 2003 lo sposa. La coppia ha una figlia, di nome Lunitta, nata nel 2003.

L’incontro tra i due e le voci sulla separazione

L’incontro tra i due è avvenuto grazie a un’amica comune, Tamara Donà. Paolo ha raccontato che, subito colpito da Sabrina, si fece dare il suo numero, invitandola ad uscire. Lei dapprima rifiutò. In seguito fu lei ad invitarlo ad una festa. Lui si vendicò rispondendole che era impegnato e non aveva tempo. Alla fine, entrambi furono invitati a una cena e da allora stanno insieme.

Da alcuni rumors, in realtà, sembra che il loro matrimonio stia scricchiolando. Alcuni esperti di gossip sostengono che i due vivano in case separate a Milano. I due appartamenti sarebbero però nella medesima via, forse per preservare la serenità della figlia.

Paolo Kessisoglu è di famiglia genovese di origine armene, ha studiato al Teatro Stabile di Genova ed ha raggiunto la notorietà insieme a Luca Bizzarri nel duo comico Luca e Paolo.