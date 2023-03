Chi è la figlia di Jennifer Garner e Ben Affleck: tutte le informazioni e le curiosità su di lei

Violet Affleck è la figlia primogenita delle star di Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck. Non è abituata alle luci dei riflettori e assomiglia tantissimo alla mamma. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Chi è la figlia di Jennifer Garner e Ben Affleck

Violet Affleck è nata nel dicembre 2005 ed è una bellissima diciassettenne. Ha due fratelli: Seraphina Affleck, nata nel gennaio 2009 e Samuel Affleck, nato nel febbraio 2012. I genitori si sono separati nel 2015 ma i figli sono stati sempre preservati dai pettegolezzi.

I figli della coppia, infatti, sono sempre stati tenuti lontani dai riflettori. Nel 2013 Jennifer Garner è stata una delle persone che ha contribuito a far firmare un disegno di legge che impedisce ai paparazzi di avvicinarsi troppo ai figli delle celebrità.

La prima uscita pubblica per il suo compleanno

La prima uscita pubblica di Violet, in compagnia della mamma, è stata in occasione di una cena di stato alla Casa Bianca ed è coincisa con il suo 17esimo compleanno. Alla cena organizzata dall’amministrazione Biden mamma e figlia erano mano nella mano, elegantissime, entrambe in abito nero, e sembravano sorelle.

Fino a quel momento è stato difficile vedere Violet partecipare a qualche evento. Timida e riservata, la ragazza condivide con la celebre madre non solo la bellezza ma anche la passione per la cucina, per il cinema e per lo sport. Dopo il divorzio dei genitori, il loro legame si è fatto ancora più stretto.

Timida ma dal carattere forte

Violet Affleck non ha partecipato al matrimonio di suo padre Ben a Las Vegas con Jennifer Lopez. La ragazza ha dichiarato di essere felice per il papà ma non di non aver voluto partecipare alla cerimonia per solidarietà a sua madre.

La primogenita di Jennifer Garner e Ben Affleck ama gli sport all’aria aperta ed ha un carattere forte come rivela questo aneddoto. Durante un’escursione in kayak in Svezia con la famiglia, a 12 anni, Violet si è persa ma non si è persa d’animo: ha chiamato i soccorsi ed ha aspettato con pazienza che la venissero a prendere.