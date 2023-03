Chi è la fidanzata di Frank Matano: ha bellissimi occhi azzurri e lavora nel mondo dello spettacolo

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano, il comico casertano al timone della trasmissione di Amzon Prime LOL: chi ride è fuori. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Frank Matano

Nata nel 1989, Ylenia Azzurretti è originaria di Caserta, come il compagno. È una regista di documentari. Appassionata di cinema e scrittura, Ylenia ha studiato alla facoltà di Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. In seguito si è specializzata in regia e sceneggiatura.

È arrivata al cinema documentario attraverso la prima edizione dell’Atelier di Cinema del Reale FILMaP con il coordinamento pedagogico di Leonardo Di Costanzo. In questo ambito gira il suo primo cortometraggio Cristian Diorio, che vince il premio speciale per il miglior cortometraggio italiano al Festival A corto di donne.

Progetti di vita insieme

Ylenia e Frank Matano sono entrambi originari di Caserta e si sono conosciuti quando hanno lavorato con i The Jackal. La coppia è molto affiatata e numerose foto insieme sono presenti sui rispettivi profili social.

Con la consueta ironia, il comico ha parlato di progetti di vita insieme.

“Escludo la convivenza. Non è il momento. C’è Matteo a casa con me, ed è difficile rimpiazzarlo. Mi sembrerebbe anche prematuro, già sono prematuro professionalmente, meglio fare le cose con calma”

Il momento d’oro di Frank Matano

Nato come youtuber, Frank Matano diventa famoso partecipando a diversi programmi televisivi. Partecipa a Le Iene, Sky Scherzando?, Ti lascio una canzone. Come attore ha preso parte al videoclip di Max Pezzali, Ragazzo inadeguato, e ai film Fuga di cervelli e Tutto molto bello, diretti da Paolo Ruffini.

Ha raggiunto la popolarità nel ruolo di giudice nel talent show Italia’s Got Talent ed è stato chiamato poi, come protagonista, in LOL – Chi ride è fuori.