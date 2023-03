Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino: condivide con lui molte cose, non solo la famiglia

Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino, il celebrato attore romano attualmente sugli schermi nel noir di Andrea di Stefano L’ultima notte di Amore. Fanno parte dello stesso ambiente e il loro è un legame molto duraturo. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti è un’attrice italiana. Nata nel 1982, è figlia d’arte. Il padre è Gabriele Ferzetti, storico attore romano che ha lavorato con Sergio Leone e Michelangelo Antonioni. Anna inizia la carriera in teatro ma è la televisione a darle grandi soddisfazioni. Recita, infatti, in molte serie di successo tra cui Il maresciallo Rocca, Il commissario Rex, Ultimo, Il tredicesimo apostolo, Rocco Schiavone.

A cinema ha lavorato in Un giorno Perfetto di Ferzan Ozpetek, La tigre e la neve di Roberto Benigni, Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini. È diventata famosa, soprattutto, per la serie tv e web Una mamma imperfetta, diretta da Ivan Cotroneo.

Una relazione lunga vent’anni

Il legame con Pierfrancesco Favino inizia vent’anni fa. Entrambi attori, si sono conosciuti nel 2003 a una festa di amici comuni. Sembra che lui pestò i piedi a lei durante un ballo. Per un periodo hanno vissuto nello stesso palazzo ma in appartamenti diversi, poi, dopo la nascita della prima figlia, hanno deciso di convivere.

Hanno due figlie: Greta, nata nel 2006 e Lea del 2012. La piccola, Lea, ha preso parte come attrice al film del 2020 Padrenostro diretto da Claudio Noce mentre Greta sta studiando canto. Nonostante molti li considerino marito e moglie, Anna e Pierfrancesco non sono sposati. Per ora non hanno fatto il grande passo ma la coppia è super solida.