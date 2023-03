Chi è Jacqueline, la secondogenita di Heather Parisi: è fidanzata con un cantante famoso

Jacqueline Luna di Giacomo è nata dalla relazione tra la showgirl Heather Parisi e il chirurgo Giovanni di Giacomo. È la secondogenita della ballerina americana ed è stata di recente protagonista di una polemica con la madre. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Nata nel 2000, Jacqueline ha compiuto 23 anni, è influencer e aspirante attrice. Sta vivendo una relazione con il cantante Ultimo. Sembra non abbia buoni rapporti con la madre, a giudicare dalle sue esternazioni pubbliche. Ha rivelato, infatti, che non vede la madre da ben dieci anni.

Heather Parisi ha quattro figli, nati da tre compagni diversi. Jacqueline è la secondogenita. La prima figlia si chiama Rebecca, è nata nel 1994 ed è frutto del matrimonio con Giorgio Manenti. Dall’ultimo marito, Umberto Maria Anzolin, la showgirl nel 2010 ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan. Questi ultimi vivono con i genitori a Hong Kong, mentre le altre due figlie sono rimaste in Italia con i rispettivi papà.

Jacqueline e Rebecca sembra abbiano un ottimo rapporto e condividono spesso foto insieme sui rispettivi profili social. La mamma, invece, sembra che sia del tutto assente dalle loro vite. Jacqueline Di Giacomo ha attaccato più volte Heather Parisi, colpevole di avere dimenticato le prime due figlie.

L’ultimo episodio, all’indomani dell’intervista dell’artista americana nel programma Belve di Francesca Fagnani. Heather Parisi aveva dichiarato di avere un buon rapporto con tutti i figli ma di non conoscere il fidanzato di Jacqueline. La figlia ha risposto su Instagram con un post al vetriolo accusando la madre di averla mancata di rispetto e confermandone l’assenza nella sua vita

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita – ha scritto Jacqueline – Mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”