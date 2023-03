Chi è il padre di Giuseppe Pirozzi, l’interprete di Micciarella in Mare Fuori: tutte le informazioni su di lui

Il nome forse non dirà molto ai telespettatori ma anche Vincenzo Pirozzi, il padre di Giuseppe Pirozzi che interpreta Micciarella in Mare Fuori, ha recitato nella serie televisiva. Giuseppe Pirozzi ha debuttato nella terza stagione e ha già attenuto molti riscontri positivi. Vediamo qualche curiosità su suo padre.

Chi è il padre di Giuseppe Pirozzi, l’interprete di Micciarella

Vincenzo Pirozzi è un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano. L’attore e regista è noto soprattutto per il suo ruolo in Gomorra e per aver diretto diversi spettacoli teatrali.

Tra i suoi film, citiamo Sodoma- L’altra faccia di Gomorra (2013), Il peso esatto del vuoto e il corto La musica è finita. E poi I cinghiali di Portici, Il coraggio di Angela e Io Giusy. Pirozzi padre è noto soprattutto per il ruolo di Lelluccio nella serie tv Gomorra.

Vincenzo Pirozzi fa parte anche dell’associazione culturale Sottoponte e della cooperativa Sanit’art, che intende insegnare la recitazione e il teatro ai ragazzi. Per quanto riguarda l’attività teatrale, di rilievo è l’adattamento di Romeo e Giulietta di Shakespeare dal titolo Giulie’, in cui i Montecchi e i Capuleti sono due famiglie camorriste.

La vita privata di padre e figlio

Pirozzi padre ha poi recitato in Mare Fuori, interpretando il migliore amico del comandante, protagonista di un lungo flashback. È sposato con Elena Guasco. La coppia ha due figli: Giuseppe e Giulio.

Giuseppe Pirozzi, nato nel 2008, è uno dei nuovi interpreti di Mare Fuori. Nella terza stagione della serie Rai, ambientata in un carcere minorile, interpreta Micciarella, il fratellino di Cucciolo. La popolarità improvvisa ha avuto su di lui effetti positivi e qualche conseguenza negativa. Giuseppe, infatti, ha dovuto invitare i fan ad avere maggior rispetto nei suoi confronti visto che era stato costretto a cambiare numero di telefono per le continue chiamate.