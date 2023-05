Chi è il marito di Martina Stella: tutte le informazioni e le curiosità su di lui

Andrea Manfredonia è il marito di Martina Stella, l’attrice toscana che è tornata a recitare dopo una lunga pausa in cui si è dedicata alla maternità. Il suo attuale marito è il padre del suo secondogenito Leonardo. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Andrea Manfredonia, nato nel 1988, è figlio del celebre calciatore Lionello Manfredonia, che ha giocato nella Roma, nella Lazio e nella Juventus. Si è laureato in Management delle imprese sportive ed è diventato procuratore sportivo. Dal 2013 è titolare, assieme a due soci, di una agenzia di management sportivo attraverso cui gestisce vari aspetti della vita privata e lavorativa dei calciatori.

Nel 2015 Manfredonia e la Stella iniziano a frequentarsi. Ha raccontato l’attrice:

“Ad un aperitivo ho incontrato lui. Non mi fidavo più del mio istinto, avevo paura. Però mi sono fidata del suo. Nonostante fosse molto giovane voleva costruire qualcosa con me. Siamo stati insieme un anno e poi ci siamo sposati. Io sono stata subito molto chiara, non cercavo un’avventura. C’è stata da subito la voglia di costruire qualcosa per noi tre”