Chi è il futuro marito di Alessandra Mastronardi: tutte le informazioni e le curiosità su di lui

Gianpaolo Sannino è il fidanzato di Alessandra Mastronardi, la bella attrice di origini napoletane nota soprattutto per i ruoli nelle fiction I Cesaroni e L’allieva. I due si sposeranno presto, come ha rivelato l’attrice in una recente intervista. Scopriamo qualche curiosità su di lui e sulla coppia.

Chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi

Gianpaolo Sannino ha quarant’anni, è un dentista romano, di origine salernitana, ed è molto riservato. È stato il primo amore dell’attrice trentasettenne. Lo ha rivelato lei stessa, in un’intervista alla rivista Vanity Fair. Nella stessa intervista ha annunciato che si sposeranno presto, dopo essersi ritrovati e rinnamorati dopo 17 anni.

Gli inizi della storia d’amore

Alessandra Mastronardi racconta di averlo conosciuto a vent’anni, appena finita la serie I Cesaroni. Lui studiava Medicina all’università La Sapienza. Si sono conosciuti tramite amici comuni e subito innamorati. Ma Gianpaolo, che non si fidava del mondo dello spettacolo, la lasciò. Lei ne uscì devastata e ha passato gli anni successivi a rincorrerlo, a trovare il modo di rimettersi con lui.

“Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai – ha dichiarato l’attrice, testimonial Unicef – C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

I preparativi per il matrimonio

Finché si sono ritrovati, due anni fa, dopo che l’attrice aveva interrotto la relazione con Ross McCall, l’attore irlandese con cui viveva a Londra. Si sono rivisti al matrimonio degli amici che li avevano fatti conoscere tanti anni e da allora non si sono più lasciati. Lui le ha chiesto di sposarla a Positano, il posto del cuore, durante una cena in trattoria. Ora Alessandra è impegnata nei preparativi per la cerimonia di nozze, che avverrà la prossima estate. Si sa che sarà in Campania, la terra di origine di entrambi.