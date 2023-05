Chi è il figlio di Nanni Moretti? È molto famoso nella sua professione ma non lavora nel mondo del cinema

Pietro Moretti è un nome noto e non solo per essere il figlio di Nanni Moretti, il regista cult attualmente al cinema con il film Il sol dell’avvenire. La professione del giovane, infatti, lo ha catapultato nell’olimpo degli uomini di successo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è il figlio di Nanni Moretti

Pietro Moretti è nato il 18 aprile 1996 a Roma. È figlio del celebre regista e della sua compagna dell’epoca, la traduttrice Silvia Nono. Non ha intrapreso la strada dello spettacolo come il padre sebbene abbia debuttato a pochi mesi nel film Aprile. È invece un pittore molto quotato nonostante la giovane età.

La carriera nel mondo dell’arte

Ha coltivato la passione per la pittura frequentando per quattro anni la prestigiosa Slade School of Art di Londra dove si è diplomato nel 2020. A partire dal 2017 ha esposto i suoi lavori in diverse mostre collettive nel Regno Unito e in Italia, tra cui il Hackney Central Space di Londra, lo Spazio Amanita a Firenze e Unosunove a Roma.

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, di recente, si è aggiudicato per 8.000 euro un suo dipinto, dal titolo La visita, un’altra visita. Sembra che il giovane Moretti abbia proprio bruciato le tappe nel mondo dell’arte perché si tratta di un’acquisizione molto importante. Il Castello di Rivoli, subito fuori Torino, è un’istituzione di primo piano a livello internazionale, capace di cambiare le sorti di un artista.

“La pittura di ascendenza espressionista racconta la fragilità del momento attuale – recita il comunicato del Museo – Di Moretti viene acquisita La visita, un’altra visita, 2022, tela di dimensioni generose il cui soggetto descrive una scena in ospedale connotandola di tratti che ricordano atmosfere kafkiane rese con colori acidi e non naturalistici”

La mostra personale in corso a Milano

In questi giorni, alla Galleria Doris Ghetta di Milano, è in corso una mostra personale di Pietro Moretti dal titolo Le storture del cactus. Sarà visitabile fino al 10 maggio.