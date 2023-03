Chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta: tutte le informazioni e le curiosità su di lui

Sembra sia Davide Marengo il fidanzato di Maria Chiara Giannetta, l’attrice protagonista della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! In realtà la coppia non ha ufficializzato la relazione ma i due sono stati fotografati spesso abbracciati per le vie di Roma e i ben informati dicono che stiano insieme da più di un anno. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta

Davide Marengo, nato a Napoli nel 1972 ma cresciuto a Roma, è regista e sceneggiatore. Ha iniziato la carriera come fotografo poi si è dedicato alla regia. Tra i suoi ultimi lavori, Il Cacciatore, la fiction di Rai 2 con Francesco Montanari ispirata alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella.

È autore di film per il cinema (Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio, Autobus notturno) e di serie tv (Boris 3, Crimini, Il commissario Manara, Sirene). Ha girato anche video musicali, per Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Negramaro, e spot pubblicitari. Alcuni suoi documentari e cortometraggi hanno ricevuto premi in festival internazionali.

Le indiscrezioni sulla coppia

Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo farebbero coppia fissa da più di un anno ma sono molto riservati e non si sono rivelati. Sono stati però fotografati abbracciati per le vie di Roma. I due sembrano molto affiatati nonostante i vent’anni di differenza. Maria Chiara, infatti è nata nel 1992. L’attrice di Blanca non ama parlare della sua vita privata. In una passata intervista, per zittire le domande sulla sua vita privata, aveva dichiarato:

“Io sono single e dedita al lavoro”

In passato si era vociferato di una relazione tra l’attrice e il collega in Don Matteo Maurizio Lastrico ma Maria Chiara aveva smentito dichiarando di essere solo amici.