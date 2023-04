Chi è il fidanzato di Beatrice Arnera: fa ridere ed è un volto noto della televisione italiana

Andrea Pisani è il fidanzato di Beatrice Arnera, l’attrice che interpreta Agata nella fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!. È un personaggio famoso, anzi l’attrice si lamenta scherzosamente di avere su Instagram meno follower di lui. Scopriamo qualcosa in più sul compagno di Beatrice Arnera.

Chi è il fidanzato di Beatrice Arnera

Andrea Pisani, nato a Torino il 17 maggio 1987, è un attore e cabarettista. Con l’amico Luca Peracino forma il duo comico i Panpers. I due sono seguitissimi dai giovani e hanno avuto un successo immediato nel 2009, quando hanno aperto il loro canale YouTube. In seguito sono arrivati sul palco di Colorado e hanno conquistato il pubblico della trasmissione di Italia 1 diventandone i beniamini.

Al cinema i Panpers hanno debuttato nel 2013 con il film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini. Hanno preso parte ad alcune web series e hanno girato l’Italia in tour con i loro spettacoli, registrando ovunque tutto esaurito. Ma perché hanno scelto di chiamarsi Panpers?

“Due comici di Torino, – ha spiegato Andrea Pisani – quando ancora non avevamo nome, ci hanno chiamato duo Pampers perché eravamo i più piccoli a fare cabaret. Abbiamo poi deciso di tenerlo, scambiando la M in N per evitare problemi di diritti”

La vita sentimentale di Beatrice Arnera

Andrea e Beatrice stanno insieme da maggio 2021. Precedentemente l’attrice ha avuto una relazione con Marco Rossetti, l’attore che nella fiction Doc – Nelle tue mani interpreta Damiano Cesconi. Si erano conosciuti durante un provino e per loro è stato un colpo di fulmine. La coppia ha convissuto a Roma ma non sappiamo per quale motivo la loro relazione a un certo punto si è interrotta.

Beatrice Arnera ha raggiunto molta notorietà con il ruolo di Agata Scalzi nella fiction Buongiorno, mamma!, la serie in onda su Canale 5 giunta alla seconda stagione. Recentemente si è fatta conoscere anche sui social network per i video insieme al suo fidanzato.