Chi è il compagno di Francesca Chillemi: tutte le informazioni e le curiosità su di lui

Stefano Rosso è il compagno di Francesca Chillemi, protagonista della serie di Rai 1 Che dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione. Ma chi è l’imprenditore che ha fatto innamorare la bella attrice ex Miss Italia? Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Chi è il compagno di Francesca Chillemi

Stefano Rosso è nato il primo giugno 1979 a Marostica, in provincia di Vicenza. È figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel. Dopo gli studi liceali si trasferisce a New York per frequentare il Fashion Institute of Technology, e si laurea in commercio internazionale e marketing. Dopo alcune esperienze lavorative negli Stati Uniti, è tornato in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia.

Il figlio di Renzo Rosso è diventato brand manager di Diesel ed ha avviato collaborazioni con brand come Ducati e Adidas. È diventato poi anche amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento creata dalla famiglia Rosso nel 2011. È fondatore e presidente di OTB, il gruppo che controlla Diesel e altri marchi (Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf, Amiri, Jil Sander, Staff International). È presidente del Vicenza Calcio.

Stefano è il creatore, assieme al fratello Andrea e a due amici, del format RedRoomParty, un evento esclusivo, partito da Bassano del Grappa, che prevede feste, djset, aperitivi in location storiche, Unica regola, oltre a possedere l’invito, è l’abbigliamento che prevede un rigoroso dress code rosso.

La coppia ha una figlia

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si conoscono nel 2010 ma l’amore tra i due matura con il tempo, diventando piano piano sempre più forte. Si mettono insieme nel 2015 e nel 2016 nasce la figlia Rania. Non sono sposati e vivono a New York. Ultimamente si è parlato di una crisi della coppia, derivata da un presunto flirt dell’attrice con Can Yaman, collega sul set di Viola come il mare. Francesca Chillemi ha però smentito e ha dichiarato che il legame tra lei e il compagno è più forte che mai.