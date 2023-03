Chi è Elena Gigliotti, la fidanzata di Dario Aita: tutte le informazioni su di lei

Elena Gigliotti è la fidanzata di Dario Aita, l’attore palermitano protagonista della serie Netflix La legge di Lidia Poët. I due sono una coppia consolidata e hanno da sempre una passione in comune, quella per la recitazione. Ma scopriamo insieme qualche curiosità in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Dario Aita

Elena Gigliotti fa l’attrice, lo stesso mestiere di Dario. È originaria di Catanzaro ma si è trasferita a Genova per frequentare la scuola del Teatro Stabile. Qui ha conosciuto Dario Aita. I due sono fidanzati da dieci anni, esattamente dal 7 febbraio 2013.

Una volta finito il percorso di studi allo Stabile di Genova, si sono trasferiti a Roma, dove vivono tuttora. Nella città eterna hanno avuto diverse opportunità professionali e stanno seguendo, parallelamente, la stessa strada nel mondo del cinema.

Attiva a teatro, al cinema e in televisione, Elena ha preso parte negli ultimi anni a diverse produzioni tra cui Il giorno e la notte (2020), il film diretto da Daniele Vicari in modalità da remoto durante il lockdown della pandemia. Con lei anche il compagno Dario Aita. Ha recitato anche nella serie Bang Bang Baby (2021) per la regia di Michele Alaique e, come protagonista, nel film di Vittorio Moroni L’invenzione della neve (2022).

Nel 2018 ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista per Nel Silenzio, cortometraggio realizzato per il 48° Hour Film Project (Roma) per la regia di Dario Aita e Pierpaolo Spollon. L’attrice è appassionata di tango argentino, walzer, aikido e pallavolo.

La vita privata e il momento professionale della coppia

Elena e Dario conducono una vita abbastanza riservata e poco mondana ma non mancano diverse foto insieme nei rispettivi profili Instagram. L’attore si sta godendo il successo de La legge di Lidia Poët, la serie Netflix con Matilda De Angelis che è entrata nella classifica dei titoli più visti a livello internazionale della piattaforma di streaming. Dall’8 marzo, invece, Dario Aita è nelle sale cinematografiche nel film di Marta Savina Primadonna.