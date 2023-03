Chi è Alessandro Antonino, l’ex marito di Licia Colò: tutte le informazioni su di lui

Licia Colò e Alessandro Antonino sono stati insieme vent’anni e ora hanno deciso di prendere strade diverse. L’annuncio della separazione è stato dato dalla stessa conduttrice con una dichiarazione laconica ai giornali. Scopriamo qualcosa in più sul suo ex marito.

Chi è l’ex marito di Licia Colò

Alessandro Antonino è un pittore napoletano ed è un personaggio poliedrico. Ha lavorato in televisione dove ha condotto, su TV2000, la trasmissione I viaggi di Alessandro Antonino. Una rubrica di cui lui è il protagonista che racconta reportage sui suoi viaggi.

In coppia con Licia Colò ha condotto il format quotidiano Dio li fa poi li accoppia, lanciato nel 2016 su TV2000, e ha collaborato alla realizzazione del programma tv Eden – Un pianeta da salvare su La7.

Vent’anni di vita insieme

Con Antonino, che ha sposato nel 2004, la Colò condivideva sicuramente l’amore per la natura. La coppia ha una figlia, Liala, nata nel 2005, il cui nome deriva dalla fusione dei nomi Licia e Alessandro. E viveva a Roma, in una grande casa con tanto spazio verde attorno.

Licia Colò è una conduttrice e autrice televisiva, scrittrice e blogger, nota al grande pubblico televisivo per programmi di viaggi come Alle falde del Kilimangiaro e Eden – Un pianeta da salvare. È conosciuta anche per la sua attività di divulgazione scientifica.

La separazione un fulmine a ciel sereno

La differenza di età (Alessandro è di undici anni più giovane della moglie) non è mai stata un problema per Licia, che ha dichiarava:

“Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio. Siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita ma ciò rende il nostro dialogo sempre stimolante e divertente”.

L’annuncio della separazione è stato assolutamente inaspettato, avvenuto mentre la conduttrice è impegnata con la quarta edizione di Eden – Un pianeta da salvare. Nessuna indiscrezione è trapelata finora sulle cause della rottura.