Che Dio ci aiuti 7, Orietta Berti guest star della settima serata: tutte le notizie sull’episodio

Giovedì 23 febbraio andrà in onda su Rai 1 la settima puntata di Che Dio ci aiuti 7. Tra le tante sorprese riservate, una non passa di certo inosservata. Orietta Berti sarà infatti l’ospite speciale di una delle fiction più amate di tutta Italia.

Ormai tra Emiliano (interpretato da Pierpaolo Spollon) e Sara (interpretata da Federica Pagliaroli) c’è tensione. Dopo i vari tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione, lo psichiatra e l’estetista babysitter hanno deciso di rimanere amici. Tuttavia Sara rimane sotto choc quando sente parlare al telefono Emiliano con una donna misteriosa, alla quale dà anche un appuntamento in un hotel.

Lo psichiatra del convento non può credere ai suoi quando arriva all’appuntamento. Davanti a sé, infatti, appare proprio lei: Orietta Berti! La cantante cerca di tranquillizzare Emiliano, facendolo sedere, e poi, con calma, gli spiega anche il motivo per cui l’ha mandato a chiamare.

Orietta Berti confessa all’uomo di soffrire di attacchi d’ansia e per questo motivo decide di far ricorso ai consigli di uno specialista. La cantante, inoltre, prega Emiliano di non divulgare il suo segreto, che quindi deve rimanere lontano dalle orecchie dei giornalisti. In questo caso la discrezione deve essere massima.

A questo punto Emiliano fa di tutto per soddisfare le richieste della sua speciale paziente. Insegna ad Orietta Berti alcune tecniche su come gestire l’ansia e la congeda, dicendole che lo può chiamare in qualsiasi momento della giornata. La cantante prende alla lettera ogni parola di Emiliano e inizia a riempirlo di chiamate.

Vendendolo sempre al telefono, Sara non può fare a meno di pensare che Emiliano abbia un’altra donna. Cerca quindi di pedinarlo e, alla fine, le sue ipotesi trovano conferma quando scopre che l’uomo non passa la notte a casa sua. Mentre Sara è intenzionata a scoprire chi è la nuova fiamma di Emiliano, grazie anche all’aiuto delle altre ragazze del convento, lo psichiatra si confida con Orietta Berti riguardo la sua relazione. La cantante darà all’uomo dei consigli su come gestire al meglio il rapporto con Sara.