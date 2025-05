Charlize Theron sostiene Uma Thurman: “Doveva vincere l’Oscar per Kill Bill”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Charlize Theron ha recentemente espresso la sua ammirazione per Uma Thurman, sottolineando come la sua interpretazione in “Kill Bill” avrebbe meritato un Oscar. Durante un’apparizione al programma “Jimmy Kimmel Live!“, l’attrice sudafricana ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera di Thurman e sull’importanza del suo lavoro nel panorama cinematografico, in particolare nei film di Quentin Tarantino. Questo scambio ha riacceso l’interesse per il film cult e per le straordinarie performance delle due attrici.

L’ammirazione di Charlize Theron per Uma Thurman

Nel corso dell’intervista, Charlize Theron ha rivelato di essere stata una grande fan di Uma Thurman sin dai suoi esordi. “Ci conoscevamo solo di vista, ma ero una sua grandissima fan. Osservavo il suo modo di recitare e ho sempre sognato di lavorare con lei”, ha dichiarato Theron. La sua ammirazione si è intensificata quando ha iniziato a lavorare nel genere del cinema d’azione, dove Thurman rappresentava per lei un modello da seguire. “Per me, era la maestra. L’originale”, ha aggiunto, evidenziando l’impatto che Thurman ha avuto sulla sua carriera.

L’attrice ha poi affrontato la questione dei premi, notando come le donne spesso non ricevano il riconoscimento che meritano nel genere d’azione. “Assolutamente sì. Spesso vedo che gli uomini vengono premiati più facilmente in questi generi cinematografici, ma ciò che Uma ha fatto in quel film è stato davvero straordinario”, ha affermato con convinzione. Questo commento ha messo in luce le disparità di genere nel settore cinematografico, un tema sempre più attuale.

La forza di Uma Thurman in Kill Bill

Charlize Theron ha descritto Uma Thurman come una figura “davvero tosta”, rivelando che, nonostante la sua esperienza, si è sentita intimidita dal carisma della collega. Durante le prove sul set, Thurman ha dimostrato la sua determinazione e il suo talento: “Era appena arrivata, le hanno dato una spada per la scena, e lei ha detto: ‘Ne voglio due’. A quel punto ho capito con chi avevo a che fare”, ha raccontato Theron, evidenziando la presenza scenica e la sicurezza di Thurman.

La performance di Uma Thurman in “Kill Bill” è stata acclamata dalla critica e dal pubblico, ma non ha ricevuto il riconoscimento che meritava agli Academy Awards. Nonostante ciò, il film è diventato un cult e ha segnato un’importante pietra miliare nella carriera di Thurman, consolidando il suo status di icona nel cinema d’azione. La sua interpretazione di Beatrix Kiddo ha ispirato molte attrici e ha aperto la strada a ruoli più complessi per le donne nel genere.

L’attesa per The Old Guard 2

Mentre Charlize Theron celebra il lavoro di Uma Thurman, cresce l’attesa per il suo prossimo film, “The Old Guard 2“. In questo sequel, Theron riprende il ruolo di Andy, la leader di un gruppo di guerrieri immortali. La trama promette di essere ricca di tensione e colpi di scena, con il personaggio di Andy che si confronta con la sua nuova condizione mortale. “Booker è ancora in esilio per il suo tradimento, e Quynh medita vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione subacquea”, ha spiegato Theron, delineando i conflitti che caratterizzeranno il film.

La squadra di guerrieri immortali, che include personaggi come Nile, Joe e Nicky, dovrà affrontare nuove sfide e alleanze. L’arrivo di Tuah, un alleato del passato, potrebbe rivelarsi cruciale per svelare i segreti dell’immortalità. Con una trama avvincente e un cast di talento, “The Old Guard 2” si preannuncia come un film imperdibile per gli amanti del genere e per i fan di Charlize Theron.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!