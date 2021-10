Charlie Hunnam: i 10 aspetti più sexy in “Sons of Anarchy”

Cheatsheet ha stilato una classifica dei momenti più sexy dell’attore di “Son of Anarchy” nel corso delle sette stagioni dello show. L’attore noto nei panni di Jax Teller non ha mai disdegnato di andare a torso nudo sullo schermo. Non sembrava nemmeno avere problemi a mostrare il lato B, quando la sceneggiatura lo richiedeva.

A Hunnam forse non è piaciuto girare scene di sesso, ma i risultati finali possono essere considerati soddisfacenti. Dai sorrisi sexy ai bollenti, ecco i 10 momenti più sensuali di Charlie Hunnam in “Sons of Anarchy”.

10. Charlie Hunnam sa come sorridere

Sono le piccole cose di Hunnam che catturano davvero l’attenzione dei fan. In particolare, è quel suo delizioso sorrisetto. Hunnam ha imparato l’arte del sorriso sexy che potrebbe spingere a fare di tutto e a non averne mai abbastanza.

9. La leccatura delle labbra

Oltre al sorrisetto caratteristico, Hunnam ha anche l’abitudine di leccarsi le labbra in certi momenti. E fa svenire le sue fan.

8. Ogni volta che Charlie Hunnam va a torso nudo

Hunnam con il suo fisico palestrato non si tira indietro quando deve mostrare gli effetti dei duri allenamenti. Ogni volta che Charlie Hunnam va a torso nudo nei panni di Jax Teller, è un piacere immenso per le sue ammiratrici. A volte, va anche oltre e mette a nudo tutto, tanto che potrebbe essere stato scelto per “Cinquanta sfumature di grigio”.

7. Combattere gli irlandesi

L’ottavo episodio di “Sons of Anarchy” della stagione 3 – dal titolo “Lochán Mór” – dà molto spazio a Jax a torso nudo, e non per scene di sesso. Il momento più caldo di Hunnam in questo episodio è nel corso di un viaggio in Irlanda del Nord, quando Jax risponde alla chiamata per una rissa con O’Neill durante una festa ad Ashby Alley.

Il momento dopo il combattimento – quando è tutto sudato e sorride – potrebbe essere solo il momento più sexy di Jax Teller di tutti.

6. “Dimmi che mi ami”

La relazione di Jax e Tara (Maggie Siff) è stata tumultuosa, ma non c’era dubbio che si amassero. Quando Tara dice a Jax “dimmi che mi ami”, lui si ferma e la guarda per un momento.

In tutta la sua gloria lui risponde “Ti amo Tara”. Il modo in cui la guarda è quasi troppo da gestire.

5. Una doccia per due

Quando Jax torna a casa e trova Tara sotto la doccia, si spoglia nudo nel corridoio prima di andare in bagno per raggiungerla. In questo momento l’attore mette a nudo tutto, compreso il didietro. Quando esce dalla doccia tutto fradicio… è una bellezza pura!

4. Jax Teller e Filthy Phil

C’è una scena iconica della quarta stagione che inizia con Filthy Phil che si abbuffa di una gigantesca ciotola di Cap’n Crunch. Quando Jax entra appena uscito dalla doccia – indossando solo un asciugamano – chiede “hai bisogno di una ciotola più grande?” In risposta, Phil gli dice “Mi piacciono i cereali”. Ancora una volta il torso nudo ha funzionato!