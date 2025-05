Chanel Totti festeggia il suo 18° compleanno con una festa indimenticabile tra emozioni e stile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 13 maggio 2025 è una data significativa per la famiglia Totti, poiché Chanel, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha raggiunto la maggiore età. La celebrazione è stata caratterizzata da una festa esclusiva, ricca di sorprese e di un look audace, riflettendo la sua passione per la moda e le tendenze contemporanee. La serata è stata un momento di grande gioia e commozione, con la presenza del padre e l’assenza della madre, che ha comunque fatto sentire il suo affetto da lontano.

I dettagli della festa di Chanel Totti

Francesco Totti, ex Capitano della Roma, ha vissuto un momento emozionante nel festeggiare i 18 anni della figlia. La celebrazione è iniziata con una cena intima e, allo scoccare della mezzanotte, è stata presentata una torta in suo onore. La preparazione di questo evento ha richiesto un anno di pianificazione, come rivelato da Ilary Blasi durante un’intervista a Verissimo. Nonostante la sua assenza, la madre ha lasciato un segno importante nella serata.

La festa si è svolta a casa di Francesco Totti, con pochi amici selezionati per accogliere il momento speciale. Il clou della serata è stato il taglio della torta, che ha visto ben due creazioni: una con la scritta “Per i tuoi 18 anni, Chanel” e l’altra con “Literally legal”. L’atmosfera era carica di felicità e commozione, e Totti ha condiviso un dolce ricordo su Instagram, postando una foto di Chanel da bambina e scrivendo: “Tanti auguri, vita mia”.

Alla celebrazione era presente anche Cristian, il fratello maggiore di Chanel, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti. Tuttavia, Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller non erano presenti. Nonostante ciò, la madre ha voluto dedicare un pensiero speciale alla figlia, postando su Instagram la canzone “Bella” di Jovanotti e scrivendo: “Tanti auguri, amore mio. Oggi compi 18 anni, è incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto”. Un gesto che ha dimostrato quanto il legame familiare rimanga forte, anche in assenza fisica.

Il look di Chanel Totti per il suo compleanno

Chanel Totti ha scelto un look audace per il suo 18° compleanno, riflettendo il suo stile personale e la sua passione per la moda. Nata il 13 maggio 2007, ha optato per un outfit total black che ha catturato l’attenzione di tutti. Il suo abbigliamento comprendeva un body strapless e pantaloni oversize, completati da stivali a specchio appartenenti a Ilary Blasi, che avevano un costo di quasi 1.100 euro.

Oltre all’aspetto estetico, Chanel ha dimostrato di essere pronta a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita. Recentemente, la sua relazione con Cristian Babalus è giunta al termine, segnando la fine di un periodo di incertezze. Ora, Chanel si prepara ad affrontare questa nuova fase da single, con la determinazione di costruire il proprio futuro.

Nonostante le sfide legate alla separazione dei genitori, Chanel, Cristian e Isabel sono rimasti uniti, mantenendo un forte legame con entrambi i genitori. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sempre messo al primo posto il benessere dei loro figli, dimostrando un impegno costante nel proteggerli e nel garantire loro una vita serena. Chanel ha descritto sua madre come la sua “spalla”, evidenziando il profondo affetto che la unisce a Ilary e l’importanza della famiglia nella loro vita quotidiana.

