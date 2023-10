Chandler: alcuni dei migliori episodi di Matthew Perry in Friends

Dopo una lunga carriera comica e alla sola età di 54 anni, Matthew Perry, l’iconico Chandler di Friends, è morto. Nonostante tutti i film e le serie tv che hanno segnato la sua carriera, il suo ruolo in Friends è stato il più apprezzato e amato di sempre. Insieme a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer, Perry ha contribuito a rendere Friends una delle serie sitcom con più numeri di sempre e un fenomeno che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di moltissimi adulti di oggi o, anche, persone molto giovani. Ecco solo alcuni degli episodi di Chandler che, più di tutti, abbiamo amato.

1. L’episodio del blackout – stagione 1

Chandler Bing ha conquistato i nostri cuori fin dal suo esordio nel primo episodio di Friends con il suo inimitabile senso dell’umorismo e le sue espressioni facciali, regalando molte risate sia al pubblico presente in studio. Tuttavia, uno dei momenti più esilaranti di Chandler è da attribuire all’episodio del blackout, in cui rimane intrappolato nell’atrio di un bancomat insieme alla supermodella Jill Goodacre. Gran parte delle risate scaturiscono dai suoi pensieri, espressi attraverso una voce fuori campo. In questo episodio abbiamo iniziato a conoscere meglio Chandler, vedendolo in un momento di puro imbarazzo e panico, tanto da portarlo a fare cose senza senso.

2. L’episodio della morte di Heckles – stagione 2

Soprattutto nella prima stagione, abbiamo conosciuto Chandler per essere uno dei personaggi più divertenti di Friends. Sempre pronto con una battuta per sdrammatizzare la situazione. Ma anche lui, come tutti, ha avuto degli episodi in cui ha mostrato il suo lato più sensibile. Parliamo, ad esempio, dell’episodio della morte di Heckles, un uomo estremamente irritabile, vicino di casa di Monica e Rachel, che muore improvvisamente e lascia tutto alle due ragazze. Ma ciò che manda Chandler nel panico è scoprire che lui sembra avere molto in comune con l’uomo anziano: entrambi sono stati votati Clown di classe, ed entrambi hanno rifiutato un certo numero di donne attraenti a causa di piccoli difetti. , come grandi gengive o, nel caso di Chandler, grandi narici. Così, il personaggio va nel panico e decide di buttarsi a fare tutto ciò che non ha avuto il coraggio di fare prima, invitando una sua collega ad uscire, ad esempio.

3. L’episodio in cui Chandler non riesce a ricordare quale sorella – stagione 3

Un altro episodio divenuto iconico tra i tanti che compongono la serie di Friends c’è quello in cui Chandler non riesce a distinguere tra le sorelle di Joey. Dopo essere stato scioccato dal fatto che la sua ex Janice si è sposata e ha un figlio, Chandler decide di affogare i suoi dispiaceri in shot di gelatina alla festa di compleanno dell’amico, finendo con lo scherzare con una delle sorelle. Ma, alla fine di tutto, non riesce proprio a ricordare quale. Così, con l’aiuto di Ross, decide di andare a casa di Joey e scoprirlo, ma per sua sfortuna, tutte le sorelle si sono riunite per una cena in casa quella sera.

4. L’episodio del party di Halloween – stagione 8

Monica decide di organizzare una festa a tema in occasione di Halloween, ma la scelta del costume per Chandler è tutto fuorché tradizionale. Quest’ultimo, infatti, dovrà indossare un bellissimo e coloratissimo vestito da coniglietto rosa: insomma, un travestimento esilarante. Lei, invece, indosserà un bellissimo vestito da catwoman. L’episodio è diventato ormai iconico nella serie, sia per la comicità della situazione creata dai vari travestimenti buffi dei personaggi, sia per la chimica e l’affetto che Chandler mostra nei confronti di Monica.

5. L’episodio in cui Chandler non può piangere – stagione 6

Uno degli episodi più divertenti in tutta la serie di Friends è sicuramente quello in cui Monica scopre che Chandler non piange ormai da quando era bambino. Cosa a cui decide assolutamente di rimediare, cercando qualsiasi cosa che possa farlo piangere. Alla fine, ciò che riuscirà a far mettere a piangere il nostro amato personaggio è il continuo tira e molla tra Ross e Rachel, che sembrano non riuscire mai a far funzionare le cose tra loro, nonostante sia palese che si amino moltissimo. Ovviamente, una volta iniziato a piangere Chandler non riesce a fermarsi.

6. L’episodio della foto di fidanzamento di Chandler – stagione 7

Sicuramente se dovessimo fare una lista con proprio tutti i momenti più belli di Friends non basterebbe un intero articolo, ma ora vogliamo concludere con l’episodio della foto di fidanzamento di Chandler e Monica. Quest’ultima, infatti, decide che lei e il fidanzato devono pubblicare la loro foto di fidanzamento sul giornale, ma serve una foto. Sarà proprio così che Monica scoprirà che Chandler non è proprio fotogenico, anzi: davanti alla fotocamera il suo sorriso si trasforma in una strana smorfia indecifrabile. Insomma, come non potevamo amare il nostro Chandler anche in questo caso?