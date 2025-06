Celebrità in passerella: Sharon Stone, Laetitia Casta e Gwyneth Paltrow brillano a Caserta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Reggia di Caserta ha fatto da sfondo a un evento di moda di grande prestigio, ospitando la sfilata Resort 2026 del brand Max Mara. Con il titolo evocativo “Venere Vesuviana”, la manifestazione ha richiamato l’attenzione di numerose star internazionali e italiane, tra cui Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta. Questo evento ha rappresentato un connubio perfetto tra eleganza e stile, celebrando la moda italiana in una delle location più iconiche del paese.

Un evento di moda di respiro internazionale

La sfilata di Max Mara, tenutasi nella storica Reggia di Caserta, ha attirato un pubblico di celebrità e appassionati di moda, trasformando la città campana in un palcoscenico di glamour. L’evento ha visto la partecipazione di nomi noti del panorama cinematografico e della moda, come Hayley Atwell e Joey King, insieme a figure italiane di spicco come Pilar Fogliati e Sveva Alviti. Non sono mancate nemmeno le influencer, tra cui Tamu McPherson e Candela Pelizza, che hanno arricchito ulteriormente il parterre.

La scelta della Reggia di Caserta come location non è casuale: questo capolavoro barocco, progettato da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo, ha fornito un contesto regale e affascinante, perfetto per una sfilata che si preannunciava come un evento mediatico di grande impatto. La combinazione di arte, storia e moda ha reso la serata indimenticabile, attirando l’attenzione di media e appassionati.

Sharon Stone e Gwyneth Paltrow: eleganza senza tempo

Tra le star presenti, Sharon Stone ha catturato l’attenzione con il suo look sofisticato e senza tempo. L’attrice, che si avvicina ai 67 anni, ha scelto un abito midi in raso color oliva, caratterizzato da un taglio morbido e fluido. Le maniche lunghe e la silhouette scivolata hanno esaltato la sua figura, mentre le décolleté dorate a punta hanno completato un outfit che rifletteva perfettamente l’estetica sobria e raffinata del brand Max Mara. Gli occhiali da sole oversize neri, un accessorio immancabile per l’attrice, hanno aggiunto un tocco di glamour al suo look.

Accanto a Sharon Stone, Gwyneth Paltrow ha sfoggiato un completo color cammello che ha catturato l’attenzione per la sua eleganza. La silhouette midi fluida, con scollatura a cuore e maniche decorate da dettagli luccicanti, ha messo in risalto il suo stile minimal-chic. Le décolleté a punta in pelle marrone lucida hanno completato un outfit che trasmetteva un’eleganza raffinata e contemporanea, perfetta per l’occasione.

Laetitia Casta: un’icona di stile in nero

Laetitia Casta ha rappresentato un altro punto di riferimento di stile durante la sfilata, indossando un abito monospalla plissettato nero che univa classicismo e modernità. Questo look, scelto per l’occasione, ha messo in risalto la bellezza senza tempo della top model e attrice francese. La cintura slim in vita ha scolpito la silhouette, mentre i guanti midi in pelle nera hanno aggiunto un tocco di teatralità al suo outfit.

La microbag in tinta ha completato il look, dimostrando come anche i dettagli più piccoli possano fare la differenza in un outfit. La scelta di Laetitia di indossare un abito così elegante e ricercato ha confermato il suo status di icona della moda, capace di interpretare con grazia le tendenze contemporanee mantenendo un legame con la tradizione.

La sfilata di Max Mara a Caserta ha quindi rappresentato non solo un evento di moda, ma anche una celebrazione della bellezza e dello stile, con protagoniste d’eccezione che hanno saputo incantare il pubblico e i media presenti.

