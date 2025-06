Celebrazione della prima comunione di Sofia: un momento speciale per la famiglia Sala-Mello

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 5 giugno 2020 è una data significativa per Stefano Sala e Dasha Dereviankina, ma il 2025 segna un altro evento importante per la famiglia: la Prima Comunione della loro figlia Sofia. La celebrazione si è svolta sul suggestivo lago di Como, un luogo che ha fatto da cornice a un giorno indimenticabile per la piccola e i suoi genitori. Nonostante la separazione tra Stefano e Dayane Mello, entrambi hanno deciso di essere presenti per festeggiare insieme la loro primogenita, dimostrando un forte legame familiare.

La cerimonia in chiesa

Sofia, la bambina di sette anni, ha indossato una tradizionale tunica bianca, completata da una delicata coroncina di fiori, simbolo di purezza e gioia. La cerimonia religiosa ha avuto luogo in una chiesa affollata di amici e parenti, tutti riuniti per condividere questo momento significativo. La presenza di entrambi i genitori, pur non postando foto insieme sui social, ha reso l’atmosfera ancora più speciale. Stefano, visibilmente emozionato, ha abbracciato la figlia e ha espresso il suo affetto con un semplice ma toccante “Ti amo”.

Un ricevimento festoso sul lago di Como

Dopo la cerimonia, gli invitati si sono spostati per un ricevimento in un ristorante affacciato sul lago. La giornata era soleggiata e l’atmosfera festosa ha accolto tutti i partecipanti. Dayane Mello, ex gieffina e madre di Sofia, ha indossato un elegante abito floreale nei toni del celeste e del giallo, mentre Sofia ha optato per un completo estivo più comodo per il party. La gioia per il sacramento ricevuto dalla bambina è stata palpabile, e Dayane ha condiviso con gli ospiti il significato profondo di questo momento: “È servire Dio, applicando i suoi doni con amore, amando il prossimo senza pregiudizi”.

Un legame familiare forte e duraturo

Nonostante la loro separazione avvenuta nel 2017, Stefano e Dayane hanno mantenuto un ottimo rapporto, un aspetto fondamentale per il benessere della loro figlia. Entrambi i genitori hanno dimostrato di mettere al primo posto la felicità di Sofia, creando un ambiente sereno e affettuoso. Durante il ricevimento, gli ospiti hanno brindato alla salute della piccola, gustando un pranzo ricco e festoso, accompagnato da confetti e una torta a due piani, simbolo di celebrazione e unità.

La celebrazione della Prima Comunione di Sofia non è stata solo un evento religioso, ma un momento di riunione familiare e di condivisione di valori importanti. La presenza di amici e parenti ha reso la giornata ancora più memorabile, creando ricordi che la famiglia Sala-Mello porterà nel cuore per sempre.

