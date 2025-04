Cecilia Zagarrigo racconta il parto della piccola Matilde: emozioni e dettagli del cesareo programmato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cecilia Zagarrigo, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha recentemente accolto la sua seconda figlia, Matilde. Dopo la primogenita Mia, la Zagarrigo ha condiviso con i suoi follower sui social la sua esperienza di parto, avvenuta attraverso un cesareo programmato. In questo articolo, esploreremo i dettagli del suo racconto, le emozioni vissute e come sta affrontando la nuova vita da mamma di due.

La nascita di Matilde: un cesareo programmato

Nei giorni scorsi, Cecilia Zagarrigo ha dato alla luce Matilde, una gioia che ha condiviso con i suoi fan attraverso Instagram. A distanza di una settimana dal ritorno a casa, l’ex corteggiatrice ha voluto raccontare la sua esperienza di parto, iniziando con le emozioni che ha provato prima e durante il ricovero in ospedale.

Cecilia ha spiegato che, sebbene il cesareo fosse programmato, Matilde era già in posizione e le contrazioni erano forti. Il ginecologo le ha comunicato che c’era la possibilità di un parto naturale, ma ciò comportava dei rischi, considerando la trombosi che Cecilia aveva avuto in passato. La Zagarrigo è stata ricoverata il lunedì, con il cesareo fissato per il martedì mattina. Ha confessato di essere stata molto agitata, ricordando il suo primo parto, che era stato un cesareo d’urgenza e che le aveva causato problemi anche a livello psicologico.

Durante il cesareo programmato, Cecilia ha descritto di essere stata lucida e consapevole, anche se con una sensazione di rallentamento a causa dell’anestesia. Ha raccontato di aver sentito i medici all’opera, ma senza provare dolore. Quando l’anestesista le ha comunicato che si stava vedendo la testolina della piccola, Cecilia ha chiesto se Matilde avesse i capelli, ricevendo una risposta negativa. Questo momento di emozione ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita.

La ripresa dopo il parto: un’esperienza migliore

Cecilia ha continuato il suo racconto parlando della ripresa post-operatoria, che è stata notevolmente più veloce rispetto alla prima volta. Matilde è nata alle 10 del mattino e, un’ora dopo, Cecilia si trovava già in sala risveglio con la piccola. Nel pomeriggio, le è stato permesso di alzarsi, un processo che ha trovato faticoso ma più rapido rispetto alla sua esperienza con Mia, dove ci sono volute settimane prima che riuscisse a muoversi autonomamente.

Un ruolo fondamentale nella sua ripresa lo ha avuto l’ostetrica Gloria, che l’ha assistita durante le notti in ospedale. Cecilia ha sottolineato quanto fosse importante per lei avere qualcuno che la supportasse, soprattutto considerando che Moreno, il compagno, era tornato a casa con Mia. La Zagarrigo ha confessato di non ricordare alcuni aspetti pratici della cura di un neonato, come il bagnetto o il cambio del pannolino, e ha trovato in Gloria un vero e proprio angelo custode.

I primi giorni da mamma di due: emozioni e sfide

Nei giorni successivi alla nascita di Matilde, Cecilia ha condiviso le sue emozioni e le sfide che sta affrontando come mamma di due bambine. La Zagarrigo ha parlato di come sia cambiata la sua routine e di come stia cercando di gestire il tempo tra le due piccole. La presenza della madre, che ha aiutato a casa con Mia, è stata fondamentale per supportarla in questo periodo di adattamento.

Cecilia ha espresso la gioia di avere una nuova vita da accudire, ma ha anche riconosciuto le difficoltà che comporta. La gestione di due bambini piccoli richiede un impegno costante e la Zagarrigo ha voluto sottolineare l’importanza del supporto familiare in questo momento. La sua esperienza di parto e la successiva ripresa hanno dimostrato quanto sia importante essere preparati e avere un buon sistema di supporto.

Con la nascita di Matilde, Cecilia Zagarrigo ha avviato una nuova avventura, condividendo con i suoi follower non solo la gioia di diventare madre per la seconda volta, ma anche le sfide quotidiane che questa nuova fase della vita comporta.

