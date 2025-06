Caterina Balivo incanta con un abito floreale nella puntata de La volta buona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva di Aversa, ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo look fresco e raffinato durante la puntata di mercoledì 18 giugno di “La volta buona“, in onda su Rai 1. La sua scelta di un abito floreale, simbolo di eleganza e versatilità, ha suscitato un grande entusiasmo tra i fan, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile.

Il look di Caterina Balivo

Nella puntata di “La volta buona“, Caterina Balivo ha indossato un abito corto bianco con fiori azzurri e verdi, realizzato dal brand Mar de Margaritas, fondato da Belen Rodriguez. Questo modello, caratterizzato da un drappeggio sul davanti, esalta la figura snella della conduttrice, mettendo in risalto le sue gambe lunghe e toniche. La scelta di un abito floreale non è casuale; si tratta di un capo evergreen che rappresenta la bellezza e la femminilità, perfetto per ogni occasione, dal lavoro a eventi più formali.

Belen Rodriguez, oltre a essere un volto noto della televisione italiana, ha saputo affermarsi anche nel mondo della moda, creando un marchio che celebra la bellezza naturale delle donne. Ogni pezzo della collezione è progettato per far sentire le donne a loro agio e sicure di sé, un obiettivo che Caterina Balivo ha pienamente abbracciato con la sua scelta di abbigliamento.

Mar de Margaritas: il brand di Belen Rodriguez

Mar de Margaritas è un marchio che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua proposta di abbigliamento e accessori pensati per valorizzare la femminilità. Belen Rodriguez ha fondato il brand con l’intento di offrire capi che possano essere indossati in diverse situazioni, dalle più casual alle più eleganti. La collezione si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni tipo di donna, permettendo a ciascuna di esprimere il proprio stile personale.

Caterina Balivo non è nuova a scelte di moda che riflettono il suo amore per il brand di Belen. In passato, ha indossato un abito bianco a pois neri di Mar de Margaritas per festeggiare lo Scudetto del Napoli, la squadra del cuore della conduttrice. Questa affinità tra le due donne non solo sottolinea il talento imprenditoriale di Belen, ma evidenzia anche la capacità di Caterina di scegliere capi che la rappresentano e che rispecchiano il suo stile.

La tendenza degli abiti floreali

Gli abiti floreali rappresentano una tendenza intramontabile nel mondo della moda. Ogni stagione, questi capi continuano a essere protagonisti, offrendo un’opzione versatile e adatta a tutte le età e forme. Che si tratti di un evento formale, di una cena romantica o di un semplice aperitivo con le amiche, un abito floreale è sempre una scelta azzeccata.

La varietà di stili e modelli disponibili rende gli abiti floreali adatti a ogni occasione. Si possono trovare versioni lunghe o corte, con dettagli romantici e sofisticati. Quest’anno, gli stilisti hanno presentato interpretazioni fresche e innovative di questo classico, dimostrando che il floral dress può essere tutto tranne che noioso. Anche Belen Rodriguez ha abbracciato questa tendenza, sfoggiando un minidress floreale giallo canarino durante una recente vacanza a Capri, caratterizzato da un bustier attillato e una gonna a ruota.

La moda floreale continua a evolversi, rimanendo un must-have nel guardaroba di ogni donna. Con la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni e di esaltare la bellezza naturale, l’abito floreale è destinato a rimanere un simbolo di eleganza e freschezza per molte stagioni a venire.

