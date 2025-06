Caterina Balivo ed Elena Santarelli insieme per la lotta contro l’HIV al Museo Etrusco di Villa Giulia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata di beneficenza organizzata dall’Anlaids ha visto la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo, uniti per sostenere la causa della lotta contro l’HIV. Caterina Balivo ed Elena Santarelli hanno brillato in un evento che ha messo in luce l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione su questa tematica. Il Museo Etrusco di Villa Giulia ha fatto da cornice a un’iniziativa che ha saputo coniugare divertimento e impegno sociale.

Un evento di solidarietà al Museo Etrusco di Villa Giulia

La Charity Dinner organizzata dall’Anlaids, Associazione Nazionale per la Lotta Contro l’Aids, ha avuto luogo presso il Museo Etrusco di Villa Giulia, un luogo simbolico per la cultura e la storia italiana. L’evento, promosso da Anlaids Lazio e guidato dal Presidente Gianluca De Marchi, ha riunito numerosi ospiti illustri, tra cui Caterina Balivo, conduttrice di 45 anni, e la showgirl Elena Santarelli, 43 anni. Entrambe hanno scelto un look total black, con la Balivo in un elegante abito con cintura in vita e la Santarelli in un top abbinato a pantaloni palazzo larghi. A completare il trio, Ezia Modafferi, pr ed event planner di 51 anni, ha optato per un abito bianco e nero, aggiungendo un tocco di classe all’evento.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto gustare un delizioso menù preparato per l’occasione, mentre si sono lasciati coinvolgere dalla performance dal vivo di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che ha incantato il pubblico con le sue canzoni. La presenza di volti noti come Balivo e Santarelli ha contribuito a dare visibilità all’importante messaggio di prevenzione e sensibilizzazione sull’HIV, un tema che continua a richiedere attenzione e impegno.

Un legame di amicizia duraturo tra Caterina Balivo ed Elena Santarelli

Caterina Balivo ed Elena Santarelli non sono solo colleghe, ma anche amiche di lunga data. La loro amicizia è stata più volte testimoniata in diverse occasioni, anche in trasmissioni televisive. Le due donne hanno condiviso momenti significativi della loro carriera e della loro vita personale, creando un legame profondo che va oltre il mondo dello spettacolo. Durante la serata, hanno dimostrato di essere unite non solo nella vita privata, ma anche nella lotta per una causa importante come quella contro l’HIV.

Un episodio divertente che hanno condiviso riguarda un provino per diventare velina, in cui entrambe si sono trovate a competere. Caterina ha raccontato in diretta nella sua trasmissione “Vieni da me” di un litigio avvenuto durante quel periodo: “Disse a Elena che era troppo alta e che non voleva fare il provino con lei, temendo di non essere scelta”. Ironia della sorte, nessuna delle due è stata selezionata, ma questo aneddoto ha contribuito a rafforzare il loro legame, dimostrando che anche le rivalità possono trasformarsi in amicizie durature.

L’importanza della prevenzione e del sostegno alla causa

La serata al Museo Etrusco di Villa Giulia ha avuto un significato profondo, non solo per la presenza di celebrità, ma soprattutto per il messaggio che ha voluto trasmettere. La lotta contro l’HIV è una battaglia che richiede il supporto di tutti, e eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione. La partecipazione di figure pubbliche come Caterina Balivo ed Elena Santarelli contribuisce a dare visibilità a una causa che, sebbene spesso trascurata, continua a essere di grande attualità.

La presenza di artisti e volti noti non solo attira l’attenzione, ma serve anche a ispirare altre persone a unirsi alla causa. La serata ha dimostrato che la solidarietà può manifestarsi anche attraverso momenti di convivialità e divertimento, creando un’atmosfera di positività e speranza. La lotta contro l’HIV non è solo una questione medica, ma un impegno collettivo che coinvolge tutti, e ogni iniziativa è un passo verso una maggiore consapevolezza e un futuro migliore.

