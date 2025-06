Caterina Balivo e la sorella Francesca in viaggio a Disneyland Paris con i loro figli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Caterina Balivo e la sorella Francesca, entrambe mamme entusiaste, hanno realizzato un sogno di lunga data portando i loro bambini a Disneyland Paris. Questo viaggio, atteso da anni, ha rappresentato un momento di gioia e divertimento per le due famiglie, che hanno condiviso esperienze indimenticabili nel famoso parco divertimenti francese. La conduttrice televisiva ha documentato l’evento sui social, mostrando la felicità dei piccoli e il legame speciale tra sorelle.

Un sogno che diventa realtà

Caterina Balivo, 45 anni, ha sempre desiderato visitare Disneyland con i suoi figli. In un post su Instagram, ha rivelato quanto fosse importante per lei e per la sorella Francesca, pediatra nata nel 1983, portare i loro bambini in questo luogo magico. “Lo sognavamo da quando siamo diventate mamme”, ha scritto la conduttrice, esprimendo la gioia di aver finalmente realizzato questo desiderio.

Il viaggio è stato programmato dopo numerosi tentativi di organizzazione, tra impegni di lavoro e la vita familiare. Alla fine, Caterina e Francesca sono riuscite a trovare il momento giusto per partire, portando con loro i figli: Guido Alberto, 13 anni, e Cora, che compirà 8 anni il 16 agosto, nati dal matrimonio di Caterina con Guido Maria Brera. Francesca, invece, ha portato i suoi bambini, Domenico e Benedetta, per vivere insieme questa avventura.

Momenti di pura felicità al parco

Durante la loro visita a Disneyland Paris, le due mamme e i loro bambini si sono divertiti innumerevoli volte. Caterina ha condiviso sul suo profilo Instagram numerose foto che catturano i momenti di gioia e risate. I bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare i loro personaggi preferiti, come Topolino e Pluto, e di provare le emozionanti giostre del parco.

La Balivo ha descritto l’esperienza come un viaggio indimenticabile, sottolineando la fortuna dei bambini di poter vivere momenti così speciali. “Siete stati molto fortunati ad aver conosciuto Topolino, Pluto e per aver urlato come pazzi sulla giostra di Nemo”, ha scritto, evidenziando l’entusiasmo dei piccoli tra le esplosioni delle fontane e i fuochi d’artificio che illuminavano il cielo sopra il castello.

Pensieri per la sorella minore

Caterina non ha dimenticato di menzionare la sorella minore, Sarah, classe 1988, architetto, che ha dato alla luce un bambino il 6 dicembre 2024. La conduttrice ha espresso il desiderio di tornare a Disneyland Paris con Sarah e il suo piccolo Alessandro, quando sarà più grande. “Ps: #thks Disneyland Paris, torneremo con l’altra sister Sarah appena sarà più grande il suo Alessandro, il caro Antonio è già avvisato”, ha scritto, mostrando il forte legame familiare e la voglia di condividere momenti speciali insieme.

Questo viaggio a Disneyland Paris non è stato solo un’opportunità per divertirsi, ma anche un modo per rafforzare i legami tra sorelle e creare ricordi preziosi da custodire nel cuore.

