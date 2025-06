Caterina Balivo e Guido Maria Brera: il matrimonio intimo e l’abito da sposa sorprendente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio di Caterina Balivo e Guido Maria Brera, celebrato il 30 agosto 2014 a Capri, è un evento che ha attirato l’attenzione per la sua semplicità e autenticità. Durante la puntata del programma “La volta buona”, i due hanno condiviso dettagli affascinanti riguardo all’abito da sposa scelto dalla conduttrice, che è stato inserito da Giovanni Ciacci in una selezione di abiti iconici per il suo sorprendente prezzo contenuto.

Un matrimonio privato e senza clamore

Il 30 agosto 2014, Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno detto il loro “sì” in una cerimonia civile a Capri, circondati da pochi amici e familiari. La coppia ha deciso di mantenere un profilo basso, evitando annunci pubblici e cercando di vivere il loro giorno speciale in modo “leggero“. Questo approccio ha permesso loro di godere di un matrimonio senza pressioni mediatiche, lontano dai riflettori e dalle aspettative del mondo dello spettacolo.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno scelto di uscire in strada, dando la possibilità a chiunque di immortalare il momento con fotografie. Questo gesto ha reso l’evento ancora più spontaneo, permettendo a Caterina e Guido di vivere il loro matrimonio come una celebrazione intima e autentica, senza le restrizioni tipiche delle cerimonie di alto profilo.

La scelta dell’abito da sposa

Caterina Balivo ha rivelato che il suo abito da sposa è stato acquistato online, senza l’intervento di stilisti rinomati. In un’intervista, ha spiegato: “Abbiamo voluto un matrimonio diciamo ‘leggero’, senza annunci, senza l’abito di nozze firmato da uno stilista. Pensi che l’ho scelto su Internet, senza divismi, senza vendere l’esclusiva delle foto ai giornali per poi dover stare tutto il giorno ‘blindati’ per non farsi rubare le foto”. Questa scelta riflette il desiderio della coppia di vivere il loro matrimonio in modo autentico, lontano dalle convenzioni del mondo dello spettacolo.

L’abito, quindi, non è solo un vestito, ma rappresenta un approccio diverso al matrimonio, in cui il valore affettivo e la semplicità prevalgono su marchi e tendenze. Caterina ha voluto sottolineare che, nonostante la loro notorietà, desideravano sposarsi come due persone comuni, godendo di ogni attimo senza pressioni esterne.

Un abito riutilizzato e amato

Nel 2019, Caterina Balivo ha dimostrato quanto apprezzi la versatilità del suo abito da sposa, indossandolo nuovamente durante una vacanza a Capri. Questa scelta ha messo in evidenza il valore affettivo del vestito, che ha avuto una seconda vita in un contesto informale e rilassato. La conduttrice ha condiviso un momento della sua giornata sui social, scrivendo: “Buona domenica ragazzi!!!! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio? Ps indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”.

Questa dichiarazione non solo celebra il suo abito, ma riflette anche un atteggiamento positivo verso la vita e la capacità di trovare gioia nelle piccole cose. Caterina ha dimostrato che un abito da sposa può avere un significato profondo e può essere riutilizzato, rompendo le convenzioni che spesso circondano il mondo del matrimonio. La sua scelta di indossare nuovamente l’abito in un contesto così informale è un chiaro segno di come i ricordi e le esperienze siano più importanti di qualsiasi etichetta di designer.

