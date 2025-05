Carmen Di Pietro torna a Verissimo: l’amore per la figlia Carmelina e la ricerca di un fidanzato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Carmen Di Pietro, nota showgirl italiana, è tornata nel salotto di Verissimo per presentare la sua piccola Carmelina. Dopo un appello lanciato a marzo per trovare un fidanzato, questa volta l’attenzione si sposta sul legame speciale tra madre e figlia. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, le due donne hanno dato vita a un vivace scambio di battute, rivelando dettagli inediti sulla loro vita quotidiana e sull’amore che Carmen nutre per i suoi figli.

Un’intervista frizzante tra madre e figlia

Nel corso della chiacchierata, Carmen e Carmelina non hanno esitato a bisticciare in modo affettuoso, in particolare riguardo alle unghie della piccola, curate da un’onicotecnica e lunghe e colorate di rosa. “Sono raffinate”, ha commentato Carmen, mentre Carmelina ha svelato alcuni retroscena della loro routine mattutina. La bambina ha raccontato che la madre si sveglia alle 5 del mattino, aprendo le finestre per far entrare aria fresca, e che la cena è anticipata alle 18, con la piccola che va a letto alle 20. Questo scambio ha messo in luce il lato affettuoso e giocoso della loro relazione, mostrando un legame profondo e sincero.

L’amore di Carmen per i suoi figli

Carmen Di Pietro ha sempre messo i suoi figli al primo posto nella sua vita. Durante l’intervista, ha sottolineato quanto sia importante per lei dedicarsi completamente a loro. La showgirl ha espresso il suo amore incondizionato, affermando che la sua vita ruota attorno alle esigenze e ai sogni dei suoi ragazzi. Questo attaccamento è evidente anche nel modo in cui gestisce le loro attività quotidiane, cercando di creare un ambiente sereno e stimolante per la crescita dei suoi figli.

La ricerca di un fidanzato

A marzo, il figlio maggiore Alessandro aveva lanciato un appello per aiutare la madre a trovare un fidanzato. Carmen ha rivelato che, dopo quell’appello, ha ricevuto alcune proposte, ma ha notato che molti dei pretendenti erano troppo giovani. “Carmelina è fidanzata, ma per me è un tabù finché non si diploma”, ha affermato Carmen, riflettendo su come, alla sua età, avesse altre priorità. La showgirl ha sottolineato l’importanza per i suoi figli di concentrarsi sullo studio e sul divertimento, piuttosto che sulle relazioni sentimentali.

Carmen ha anche condiviso un’esperienza recente di un appuntamento, in cui il suo interlocutore, contattato tramite Verissimo, ha parlato della moglie defunta, chiedendo consigli su fiori da portare sulla tomba. “Ho bisogno di gente allegra e simpatica”, ha commentato, evidenziando il desiderio di avere accanto qualcuno che possa portare gioia nella sua vita.

Ultimo aggiornamento: sabato 10 maggio 2025, 19:06.

