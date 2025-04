Carlotta Sanzogni: la bookfluencer che promuove la lettura senza pregiudizi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La lettura è un’attività che può sembrare distante per molti, specialmente per coloro che si sentono sopraffatti dalla vita quotidiana o che nutrono pregiudizi verso generi considerati “leggeri”. Carlotta Sanzogni, bookfluencer e responsabile Social & PR di Libraccio, si propone di abbattere queste barriere, promuovendo una cultura della lettura accessibile e inclusiva. Con il suo approccio, Sanzogni invita tutti a riscoprire il piacere dei libri, indipendentemente dal genere o dalla loro reputazione.

La missione di Carlotta Sanzogni

Carlotta Sanzogni ha un obiettivo chiaro: rendere la lettura un’attività per tutti, senza distinzioni tra alta e bassa cultura. Con oltre 30.000 follower su LinkedIn, la sua voce si fa sentire nel mondo del libro, dove sostiene che non esistano letture di serie B. La sua convinzione è che la letteratura, in molte delle sue forme, nasca come intrattenimento, e che non ci sia nulla di sbagliato in questo. Per Sanzogni, il valore di un libro non si misura solo dalla sua profondità, ma anche dalla capacità di coinvolgere il lettore.

Tra le sue iniziative più significative c’è “Te Lo Leggo Negli Occhi,” un evento che combina speed dating e letteratura, dove i partecipanti indossano adesivi con il titolo del loro libro preferito per facilitare incontri e conversazioni. Un’altra proposta è il book club “Zero Sbatti,” dedicato a letture brevi e coinvolgenti, pensate per chi ha poco tempo ma desidera comunque trarre soddisfazione dalla lettura.

Il fenomeno BookTok e la sua influenza

Il fenomeno BookTok ha rivoluzionato il modo in cui i giovani si avvicinano alla lettura. Sanzogni osserva che i titoli più popolari su questa piattaforma appartengono principalmente ai generi romance e fantasy, rispondendo così agli interessi della Generazione Z. Tuttavia, ciò non significa che chi scopre la lettura attraverso BookTok non possa poi avvicinarsi a opere più classiche. Al contrario, la curiosità generata da questi titoli può spingere i lettori a esplorare una gamma più ampia di opere.

Sanzogni sottolinea che i libri che diventano virali su BookTok non sono privi di sostanza; al contrario, reinterpretano i codici della letteratura tradizionale con linguaggi moderni e accessibili. Questo approccio ha anche rivelato alle case editrici l’importanza della comunità, permettendo ai lettori di condividere le proprie esperienze senza timore di giudizi.

I nuovi club del libro: un fenomeno in crescita

I club del libro stanno vivendo una rinascita, attirando un pubblico eterogeneo. Non più solo pensionati in cerca di compagnia, ma anche giovani e adulti che preferiscono discutere di libri piuttosto che partecipare a eventi sociali tradizionali. Questi incontri diventano occasioni di confronto e dialogo, dove la lettura si trasforma in un’esperienza collettiva.

Carlotta Sanzogni evidenzia come la lettura possa essere sia un piacere individuale che un’opportunità di socializzazione. La condivisione delle proprie impressioni su un libro, come ad esempio un’opera di Annie Ernaux, può portare a scoperte sorprendenti e arricchire la comprensione del testo. La lettura diventa così un ponte tra le persone, un modo per esplorare idee e emozioni diverse.

Consigli di lettura per chi non legge

Per avvicinare i non lettori ai libri, Sanzogni ha elaborato una lista di consigli su misura per diverse categorie di lettori. Per i bambini, suggerisce “Gli sporcelli” di Roald Dahl, un racconto divertente che affronta temi tabù in modo ludico. Per gli adolescenti, consiglia “La canzone di Achille” di Madeline Miller, una riscrittura moderna della storia d’amore tra Achille e Patroclo, che ha guadagnato popolarità grazie a TikTok.

Per i lettori più grandi, Sanzogni raccomanda “Icebreaker” di Hannah Grace, un romanzo che esplora la rivalità tra una pattinatrice e un giocatore di hockey. Infine, per chi ha poco tempo, propone “La panne” di Friedrich Dürrenmatt, un’opera che combina umorismo e riflessione su giustizia e destino, perfetta per chi cerca una lettura rapida ma significativa.

Carlotta Sanzogni, con il suo approccio fresco e inclusivo, continua a ispirare e incoraggiare lettori di tutte le età a scoprire il mondo dei libri, dimostrando che ogni lettura ha il suo valore e il suo pubblico.

