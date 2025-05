Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi: il dolce legame con la figlia Stella

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia di Carlotta Mantovan e della figlia Stella è un racconto di amore e resilienza. Dopo la scomparsa del noto conduttore Fabrizio Frizzi, avvenuta nel marzo del 2018, le due donne hanno trovato la forza di affrontare il dolore insieme, creando un legame indissolubile. Oggi, Carlotta condivide momenti di vita quotidiana con Stella, rivelando come il ricordo di Frizzi continui a vivere attraverso di loro.

Un legame speciale tra madre e figlia

Recentemente, il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Carlotta e Stella Frizzi mentre si godono una giornata di shopping. Le due indossano maglie gialle coordinate e passeggiano con il loro cagnolino, un regalo che Carlotta ha voluto fare a Stella per il suo primo compleanno dopo la perdita del padre. Questo gesto rappresenta un modo tangibile per mantenere vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita delle due.

Carlotta ha dichiarato che il dialogo su Fabrizio è costante: “Parliamo ogni giorno di lui”, ha affermato. Dopo la sua morte, ha dedicato ogni energia alla figlia, che ora ha 12 anni. “Stella ha lo stesso sorriso e la stessa gentilezza del papà”, ha aggiunto, sottolineando come la figlia abbia ereditato le migliori qualità di entrambi i genitori.

La nuova vita in campagna

Dopo la scomparsa di Fabrizio, Carlotta e Stella hanno scelto di trasferirsi in un tranquillo paesino della campagna francese. Qui, la vita scorre in modo semplice e sereno. Carlotta ha trovato un nuovo amore, ma ha deciso di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ponendo sempre la protezione e il benessere di Stella al primo posto. “Faccio una vita molto semplice”, ha raccontato, descrivendo la loro casa immersa nella natura, dove Stella può giocare liberamente.

La scelta di vivere in un ambiente rurale ha permesso a Stella di crescere in un contesto spensierato, lontano dalle pressioni del mondo dello spettacolo. Carlotta ha voluto che la figlia potesse godere di una vita normale, ricca di esperienze autentiche e significative.

Parole d’amore da Stella

Un momento toccante è stato quando Carlotta ha condiviso sui social una lettera scritta da Stella. Nella missiva, la giovane esprime il suo affetto per la madre e la gratitudine per gli insegnamenti ricevuti. “Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni”, scrive Stella, evidenziando il legame profondo che le unisce. Le parole della ragazza, che si sente forte e coraggiosa grazie all’amore della madre, hanno commosso molti, inclusi amici di Fabrizio Frizzi come Antonella Clerici e Carlo Conti, che hanno commentato con affetto e ammirazione.

Questa storia di amore e resilienza tra Carlotta e Stella Frizzi continua a ispirare e a ricordare l’importanza dei legami familiari, anche di fronte alle avversità.

