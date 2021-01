Carey Mulligan, dopo un’acclamata svolta in “Promising Young Woman”, reciterà in “Fingernails” diretto da Christos Nikou e prodotto dal premio Oscar Cate Blanchett.

Carey Mulligan e un amore romantico alla deriva

Il regista greco Christos Nikou ha esordito con “Mila” di cui “Apples” è la traduzione letterale inglese del titolo scelto per la distribuzione internazionale.

“Apples” è stato selezionato come candidato della Grecia per l’Oscar internazionale del lungometraggio di quest’anno, dopo il suo debutto al Festival del cinema di Venezia 2020.

Nikou ora sta lavorando a “Fingernails”, il suo primo film in lingua inglese, con il suo co-sceneggiatore di “Apples” Stavros Raptis e con il drammaturgo britannico Sam Steiner.

Carey Mulligan interpreterà Anna, una donna ossessionata dal dubbio che la sua relazione di lunga data stia andando in pezzi. Nel tentativo di migliorare la sua situazione, la protagonista intraprende segretamente un nuovo incarico lavorativo. Anna si imbatte in un misterioso istituto progettato per incitare e testare la presenza dell’amore romantico in coppie disperate.

Carey Mullingan nel suo ruolo più atteso

A Deadline, che ha lanciato la notizia, Nikou ha detto: ” “Fingernails” esplora l’esperienza moderna dell’innamoramento in un momento in cui – sebbene sembri più accessibile che mai – il romanticismo è diventato così incerto, complicato e sfuggente”.

Poi aggiunge: “Abbiamo creato il ruolo di Anna pensando a Carey Mulligan e siamo entusiasti che abbia accettato immediatamente. Carey è un’attrice di talento e magnetica. Sono rimasto sbalordito dalla sua interpretazione in “Promising Young Woman” “.

La dichiarazione congiunta dei partner di Dirty Films a Deadline: “In un’epoca in cui trovare una connessione umana è più importante e più impegnativo che mai, l’interpretazione tenera e rinfrescante di Christos del romanticismo moderno è unica e profonda. Riteniamo che Carey Mulligan – che ammiriamo da tempo per le sue performance potenti e vivaci – sia l’attrice perfetta per aiutare a catturare l’ebbrezza surreale e il vero dolore che alimentano questa visione brillante”.

Giulia Cirenei

27/01/2020