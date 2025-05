Caparezza e Albina: un amore che supera le difficoltà e si celebra in un matrimonio rock

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Michele Salvemini, noto al pubblico con il nome d’arte Caparezza, ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. Nonostante ciò, alcune informazioni sulla sua compagna, Albina, sono emerse nel tempo, rivelando un legame profondo e duraturo. Sposati nel novembre 2022, i due hanno costruito una relazione solida, lontana dai riflettori e dalle chiacchiere del gossip.

Chi è Albina, la compagna di Caparezza

Albina, originaria di Barletta, ha conquistato il cuore di Caparezza molti anni fa. Pur essendo al fianco di un artista di fama, ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di esporsi in situazioni pubbliche o di alimentare pettegolezzi. Questo atteggiamento si allinea perfettamente con la filosofia di vita del cantautore, che ha sempre preferito concentrarsi sulla sua musica piuttosto che sulla sua vita personale.

Nel 2016, Caparezza ha dovuto affrontare voci infondate riguardo a una presunta simpatia con la cantante Emma Marrone. In risposta a un articolo di gossip, l’artista ha chiarito la situazione attraverso un tweet, affermando di avere una relazione stabile con Albina da anni e invitando il giornalista a dedicarsi a questioni più rilevanti. Questo episodio ha messo in luce non solo la sua protezione nei confronti della compagna, ma anche il suo desiderio di mantenere la propria vita privata al di fuori del clamore mediatico.

Il matrimonio rock a Barletta

La relazione tra Caparezza e Albina ha raggiunto un nuovo traguardo nel novembre 2022, quando i due si sono uniti in matrimonio con rito civile nella suggestiva Sala Rossa del Castello di Barletta. La cerimonia ha avuto un’atmosfera unica, un mix di rock e bohemian, con Albina che ha indossato un abito bianco tradizionale, ma con un tocco personale: un giubbotto di pelle e occhiali da sole. Caparezza, dal canto suo, ha optato per un completo in velluto color ottanio, un abbigliamento che riflette la sua personalità artistica.

Dopo la cerimonia, la coppia ha festeggiato all’Eremo Club di Molfetta, un luogo significativo per Caparezza, poiché rappresenta l’inizio della sua carriera musicale. Durante la celebrazione, i due hanno citato il brano “Felici ma trimoni” dal loro album “Habemus Capa”, sottolineando l’importanza della musica nella loro vita insieme.

Un amore che resiste alle sfide

Negli ultimi anni, Caparezza ha affrontato sfide personali significative, in particolare legate alla sua salute. L’artista ha rivelato di soffrire di acufene e ipoacusia, condizioni che hanno reso difficile per lui continuare a esibirsi come in passato. In un’intervista rilasciata nel 2022, ha condiviso la sua frustrazione nel cercare soluzioni ai suoi problemi uditivi, descrivendo un periodo di crisi in cui ha percepito il suo corpo come una prigione.

Nonostante le difficoltà, Albina è sempre stata al suo fianco, supportandolo in ogni momento. Caparezza ha dichiarato che, dopo aver provato diverse terapie e cure, ha deciso di accettare la sua condizione e di concentrarsi su altre passioni. La resilienza e la presenza costante di Albina nella sua vita hanno rappresentato un faro di speranza e stabilità.

Recentemente, Caparezza ha annunciato l’uscita di un nuovo album prevista per maggio 2025, accompagnata da un tour che toccherà oltre 20 città italiane a partire dal 26 giugno 2026. Questo nuovo capitolo della sua carriera musicale segna un importante passo avanti, dimostrando che, nonostante le sfide, l’amore e la passione per la musica continuano a guidarlo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!