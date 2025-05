Cannes 2025: nuove regole sul dress code per il festival, vietata la nudità e abiti ingombranti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo, ha recentemente aggiornato le sue norme riguardanti il dress code, introducendo regole più severe per gli ospiti che calcheranno il tappeto rosso. Queste nuove disposizioni mirano a mantenere un certo livello di decoro e a garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti. Con l’avvicinarsi dell’evento, le star e le modelle dovranno prestare particolare attenzione alle scelte di abbigliamento, evitando eccessi che potrebbero attirare l’attenzione negativa.

Regole di bon ton sul red carpet

Il festival ha ufficialmente dichiarato che la nudità integrale è bandita dal red carpet, in linea con le leggi francesi e il quadro istituzionale dell’evento. Questa decisione è stata presa dopo episodi controversi, come la manifestazione in topless avvenuta nel 2022 e l’abbigliamento audace di Bianca Censori agli Emmy, che ha sollevato dibattiti sull’appropriato dress code per eventi di tale portata. Le nuove regole non intendono limitare la creatività degli stilisti e delle celebrità, ma piuttosto garantire che il tappeto rosso rimanga un luogo di eleganza e rispetto.

Il festival ha specificato che, oltre alla nudità, saranno vietati anche abiti “eccessivamente voluminosi” che possano ostacolare il movimento degli ospiti o complicare la disposizione dei posti nelle sale di proiezione. Questo aspetto è cruciale, poiché il tappeto rosso è un luogo di grande affluenza e ogni ostacolo potrebbe creare disagi non solo per le celebrità, ma anche per il pubblico e i fotografi presenti.

Dress code e aspettative delle star

Cannes è noto per il suo rigido dress code, e le nuove regole non fanno eccezione. Le star che desiderano farsi notare sul tappeto rosso dovranno trovare un equilibrio tra originalità e rispetto delle norme. Sebbene non siano stati definiti limiti precisi riguardo a cosa costituisca un “abbigliamento ingombrante”, le celebrità si trovano a interrogarsi su quanto possa essere lungo uno strascico o quanto possa essere elaborato un abito senza infrangere le nuove disposizioni.

Il buon senso sarà fondamentale, ma resta da vedere se il personale del festival sarà chiamato a intervenire per applicare una sorta di censura preventiva. Negli anni passati, Cannes ha affrontato diverse polemiche riguardanti il dress code, come l’obbligo di indossare scarpe eleganti per le proiezioni serali. Questa norma ha sollevato critiche, in particolare nei confronti delle donne, poiché per lungo tempo “elegante” è stato sinonimo di tacchi alti, secondo le rigide aspettative del festival.

Controversie e polemiche sul dress code

Negli ultimi anni, il festival ha dovuto affrontare diverse controversie legate al dress code. Le regole sulle scarpe eleganti, ad esempio, hanno suscitato dibattiti accesi, con molte donne che hanno lamentato l’ingiustizia di dover indossare tacchi alti per rispettare le norme. Sebbene i tacchi bassi siano ora più accettabili, purché non si tratti di scarpe da ginnastica, ci sono stati episodi in cui le guardie del Palais hanno allontanato ospiti per non aver rispettato le disposizioni.

Un caso emblematico è quello di un produttore indigeno che nel 2022 è stato escluso per aver indossato mocassini, un episodio che ha evidenziato le rigidità del sistema e la necessità di una maggiore flessibilità nel rispetto delle diversità culturali e delle scelte personali. Con le nuove regole, il Festival di Cannes si propone di evitare ulteriori polemiche e di mantenere il focus sull’arte cinematografica, piuttosto che sulle controversie legate al dress code.

Con l’inizio del festival, le aspettative sono alte e le star dovranno navigare con attenzione tra creatività e rispetto delle nuove norme, per garantire che l’evento rimanga un simbolo di eleganza e raffinatezza nel panorama cinematografico internazionale.

