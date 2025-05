Cannes 2025: Halle Berry svela le nuove regole sul dress code del red carpet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 si prepara a dare il via a una nuova edizione, ma non senza alcune novità riguardanti il dress code sul red carpet. Durante una recente conferenza stampa, Halle Berry ha condiviso la sua esperienza personale riguardo ai cambiamenti imposti dagli organizzatori del festival, che mirano a garantire un’atmosfera di eleganza e sicurezza. Le nuove direttive, annunciate poco prima dell’inizio della manifestazione, stabiliscono che la nudità e gli abiti eccessivamente voluminosi non saranno tollerati, segnando un cambio di rotta significativo rispetto alle edizioni passate.

Le nuove regole sul red carpet

Le recenti disposizioni del Festival di Cannes mirano a mantenere un certo decoro e a prevenire incidenti durante l’evento. Gli organizzatori hanno chiarito che non sarà consentita la nudità integrale e che gli abiti con strascichi lunghi o dettagli ingombranti potrebbero ostacolare il movimento degli ospiti. Queste regole sono state introdotte per garantire che tutti i partecipanti possano muoversi agevolmente all’interno del Palais, evitando situazioni potenzialmente pericolose su una delle scalinate più iconiche del mondo del cinema.

Halle Berry, membro della giuria del concorso internazionale, ha rivelato di aver dovuto modificare il suo look per il gala di apertura. “Avevo un abito fantastico di Gupta che non posso indossare stasera perché ha uno strascico troppo ampio”, ha dichiarato l’attrice, sottolineando la sua volontà di rispettare le nuove regole. La Berry ha anche aggiunto che l’interdizione della nudità è una misura ragionevole, in linea con il contesto dell’evento.

Obiettivi delle nuove disposizioni

Le nuove regole non sono state introdotte a caso, ma riflettono un desiderio di armonizzare l’immagine del festival con le leggi francesi e le aspettative del pubblico. Il festival ha specificato che l’obiettivo non è quello di limitare la creatività degli stilisti, ma piuttosto di garantire che il red carpet rimanga un luogo di eleganza e rispetto. Le istruzioni ufficiali affermano che il festival “si riserva il diritto di negare l’accesso a individui il cui abbigliamento potrebbe ostacolare il movimento degli altri ospiti o complicare la disposizione dei posti a sedere nelle sale di proiezione”.

Queste misure, quindi, non solo mirano a preservare la sicurezza, ma anche a mantenere un’atmosfera di classe e raffinatezza che contraddistingue il Festival di Cannes. Le star sono invitate a scegliere i loro abiti con attenzione, tenendo presente che ogni dettaglio può influenzare l’esperienza complessiva dell’evento.

La giuria del Festival di Cannes 2025

Halle Berry non è l’unica figura di spicco coinvolta nel festival di quest’anno. La giuria del concorso internazionale è presieduta da Juliette Binoche e comprende nomi noti come Jeremy Strong, Payal Kapadia, Hong Sangsoo, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi e Carlos Reygadas. Questi esperti del settore cinematografico sono stati scelti per valutare i film in concorso e contribuire a fare di Cannes un palcoscenico di eccellenza per il cinema mondiale.

Con l’avvio del festival, l’attenzione si concentra non solo sulle pellicole in gara, ma anche sulle scelte stilistiche delle star, che quest’anno dovranno navigare tra creatività e rispetto delle nuove regole. La combinazione di talento cinematografico e attenzione al dress code promette di rendere Cannes 2025 un evento memorabile.

