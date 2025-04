Canale 5 riorganizza il palinsesto dopo la morte di Papa Francesco: Myrta Merlino in maratona speciale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mediaset ha annunciato significativi cambiamenti nella programmazione di Canale 5 in seguito alla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. L’emittente ha deciso di dedicare ampio spazio alla copertura degli eventi vaticani, modificando il palinsesto per onorare la figura del Santo Padre e fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione attuale. Questo articolo esplora le nuove disposizioni e i programmi speciali previsti per la giornata.

La maratona di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

A partire dalle 14:00 e fino alle 20:00, Canale 5 trasmetterà uno speciale di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. La giornalista avrà il compito di guidare la maratona, con la possibilità di concedere delle pause per dare spazio a tre edizioni straordinarie del Tg5, programmate per le 16:00, 17:00 e 18:00. Durante la trasmissione, Myrta Merlino interagirà con ospiti in studio e in collegamento, fornendo aggiornamenti costanti sulla situazione vaticana e sulle reazioni del pubblico e delle istituzioni alla scomparsa di Bergoglio. Questo speciale rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla vita e l’eredità del Papa, con testimonianze e contributi di esperti e personaggi del mondo religioso e culturale.

Cancellazione di The Couple e modifiche al prime time

A causa della maratona di Pomeriggio 5, il reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi, non andrà in onda. Questa decisione ha portato alla cancellazione di altri programmi previsti per la serata, inclusi soap opera e film. Anche il popolare quiz Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis, è stato escluso dal palinsesto. In access prime time, il programma Striscia la Notizia non sarà trasmesso, lasciando spazio a Toni Capuozzo e al suo documentario “Papa Francesco – Così normale da essere straordinario”. Questo speciale, che racconta la vita e le opere del Santo Padre, sarà trasmesso in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro, Tgcom24 e Mediaset Extra, garantendo una copertura capillare dell’evento.

In prima serata, al posto di The Couple, verrà trasmessa la miniserie “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”, diretta da Daniele Luchetti. Questo omaggio alla vita di Bergoglio offre un’opportunità per esplorare il suo impatto sulla società e sulla fede di milioni di persone nel mondo. Anche la diretta di The Couple sul canale 55 è stata interrotta, con notizie in simulcast dedicate al Papa.

Modifiche su ReteQuattro e Italia 1

Anche Retequattro ha subito cambiamenti significativi nella programmazione. Dalle 14:00 alle 18:50, andrà in onda la diretta della trasmissione Diario del Giorno, condotta da Manuela Boselli, con un focus particolare sulla figura del Santo Padre e sulle reazioni a livello nazionale e internazionale. In prima serata, i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Elena Guarnieri presenteranno uno Speciale Videonews, approfondendo gli eventi legati alla morte di Papa Francesco e le sue conseguenze.

Italia 1, dal canto suo, ha deciso di allungare l’edizione di Studio Aperto delle 18:30, che terminerà alle 19:25. Questo allungamento permetterà di fornire ulteriori aggiornamenti e notizie riguardanti il Papa e le reazioni del pubblico, mantenendo alta l’attenzione su un evento di grande rilevanza storica e culturale.

Questi cambiamenti nel palinsesto di Mediaset evidenziano l’importanza di dare spazio a notizie di rilevanza mondiale e di riflettere su figure che hanno segnato la storia recente, come Papa Francesco.

