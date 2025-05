Can Yaman punta alla Spagna: nuove sfide e progetti in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato il pubblico internazionale, ha recentemente rivelato le sue ambizioni di espandere la sua carriera anche in Spagna. Durante un evento a Londra per promuovere il suo nuovo progetto “Sandokan“, Yaman ha condiviso dettagli sul suo impegno professionale e sui suoi piani futuri, compresa l’apprendimento della lingua spagnola. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova avventura.

Can Yaman presenta “Sandokan” a Londra

L’attore Can Yaman ha fatto tappa a Londra, precisamente al cinema Odeon di Leicester Square, per presentare “Sandokan“, una produzione attesa che debutterà sulla Rai nell’autunno del 2025. L’evento, organizzato da Fremantle, ha visto Yaman nei panni del leggendario personaggio creato dallo scrittore Emilio Salgari. Durante l’intervista con Hollywood Reporter, Yaman ha discusso del suo intenso lavoro sul set, rivelando che ha seguito un rigoroso regime alimentare che gli ha permesso di perdere dieci chili in un mese, preparandolo per le sfide fisiche richieste dal ruolo.

L’attore ha sottolineato l’impegno necessario per realizzare scene d’azione, affermando che per dieci minuti di riprese, il cast ha lavorato per oltre dieci ore. Questo dimostra la dedizione e la preparazione che Yaman ha investito nel progetto. Inoltre, ha espresso il desiderio di espandere la sua notorietà non solo in Spagna, ma anche negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord, dopo aver già conquistato il pubblico sudamericano, italiano e turco. Durante l’intervista, ha anche avuto modo di salutare una fan spagnola presente, dimostrando il suo affetto per i sostenitori che lo seguono in tutto il mondo.

Nuovi progetti in Spagna: la sitcom di Can Yaman

Durante il suo tour promozionale per “El Turco” in Brasile, Can Yaman ha annunciato l’intenzione di intraprendere un nuovo progetto in Spagna. Dopo aver affrontato due produzioni internazionali che hanno contribuito a far crescere la sua popolarità, l’attore ha espresso il desiderio di recitare in una sitcom leggera e divertente, caratterizzata da episodi brevi di circa venti minuti. Questa nuova avventura promette di portare un tocco di umorismo e freschezza al suo repertorio.

Per prepararsi a questo nuovo capitolo, Yaman ha iniziato a prendere lezioni di spagnolo, dedicando tempo ogni giorno allo studio della lingua. Ha rivelato che una professoressa lo sta seguendo a casa per circa quattro ore al giorno, e ha già acquisito una buona conoscenza della grammatica. Yaman ha affermato di sentirsi pronto a comunicare in spagnolo, grazie anche alla sua abitudine di guardare film e serie TV in lingua originale.

Le sue fan spagnole possono dunque aspettarsi di vederlo presto all’opera in un progetto che potrebbe rivelarsi una sitcom, o forse qualcosa di diverso che l’attore ha scelto di tenere segreto per il momento. Con il suo impegno e la sua determinazione, Can Yaman si prepara a conquistare anche il mercato spagnolo, portando il suo talento e il suo carisma a un nuovo pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!