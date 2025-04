Camilla Boniardi e Alice Venturi: il podcast “Tutte le volte che” al Salone del Libro di Torino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel contesto attuale, dove il mondo digitale sembra presentare una realtà perfetta e senza imperfezioni, Camilla Boniardi e Alice Venturi si fanno portavoce di un messaggio di autenticità e ironia. Le due creator, conosciute rispettivamente come Camihawke e AliceLikeAudrey, saranno protagoniste di un evento speciale giovedì 15 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove presenteranno una puntata live del loro podcast “Tutte le volte che”.

La nascita di un’amicizia e di un progetto

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Camilla e Alice hanno condiviso i dettagli sulla genesi della loro amicizia. Entrambe si trovavano nella stessa agenzia e nel 2017 si sono incontrate a Sanremo per motivi professionali distinti. “A un certo punto, per alcuni imprevisti, i nostri manager ci hanno unito in un unico progetto”, ha spiegato Boniardi. Questo incontro fortuito ha dato vita a un’intesa immediata, trasformandosi in un legame solido e autentico, fondato su rispetto e spontaneità.

Da questa connessione è nato il podcast “Tutte le volte che”, prodotto da Show Reel Factory per OnePodcast, che ha raggiunto la sua terza stagione. Anche quest’anno, il podcast ha fatto tappa a Sanremo, dove le due conduttrici hanno avuto l’opportunità di intervistare i cantanti in gara nell’edizione 2025 della famosa kermesse musicale. Il concept del podcast è semplice ma profondo: condividere esperienze di vita, sia positive che negative, che possano offrire insegnamenti agli ascoltatori. “Avevamo appena compiuto 30 anni e sentivamo che stavamo cambiando”, ha raccontato Alice, evidenziando il percorso di crescita personale che entrambe stanno vivendo.

Autenticità e consapevolezza nel mondo social

L’approccio di Camilla e Alice al podcasting è caratterizzato da un forte desiderio di mantenere autenticità e credibilità. Le due creator sono consapevoli delle dinamiche social che possono risultare deleterie, in particolare per le nuove generazioni. “Sui social le vite degli altri sembrano sempre incredibili rispetto alla tua, e ti senti sempre in competizione. Ma non si può vivere così”, ha affermato Alice Venturi, sottolineando l’importanza di una visione realistica della vita.

Questa riflessione si estende anche alle differenze generazionali, con particolare attenzione alla Generazione Z. Camilla e Alice evidenziano come questa generazione sia più aperta alla diversità e all’inclusione, avendo meno strutture da abbattere rispetto alle precedenti. “La Gen Z è molto più abituata alla diversità, all’inclusione, è più malleabile”, ha dichiarato Boniardi, mettendo in luce il potenziale di cambiamento che questa generazione può portare.

Alice Venturi ha poi lanciato un monito importante: è fondamentale concedersi delle pause dai social e dalla frenesia di rimanere sempre aggiornati. Solo così si può evitare il rischio di burn-out e preservare il proprio benessere mentale.

Un evento imperdibile al Salone del Libro

L’appuntamento al Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del podcast e per chi desidera approfondire il pensiero di Camilla e Alice. La loro presenza al Salone non solo celebra il successo del loro progetto, ma offre anche un momento di riflessione su temi attuali e rilevanti, come l’autenticità nel mondo digitale e l’importanza di una comunicazione sana e consapevole.

Con il loro stile fresco e diretto, Camilla Boniardi e Alice Venturi continuano a ispirare e coinvolgere il loro pubblico, dimostrando che è possibile affrontare le sfide della vita con ironia e autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!