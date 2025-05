Cambiamenti nella programmazione di The Couple: il reality si sposta alla domenica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione del reality show “The Couple” subisce modifiche significative, con l’intento di adattarsi alle nuove esigenze del palinsesto televisivo. A seguito dei bassi ascolti registrati, la trasmissione condotta da Ilary Blasi non solo si sposterà alla domenica, ma vedrà anche una riduzione del numero di puntate. Questo cambiamento è stato comunicato ai concorrenti, i quali hanno espresso le loro reazioni e preoccupazioni riguardo al futuro del programma.

La nuova collocazione di The Couple

Mediaset ha ufficializzato il cambio di programmazione per “The Couple”, che ora andrà in onda la domenica. Questa decisione è stata presa in risposta ai risultati deludenti del reality, il quale ha faticato a conquistare il pubblico. Le date della finale sono state ipotizzate per l’11 o il 18 maggio 2025, ma la produzione è ancora in fase di definizione. Nonostante le voci di una possibile chiusura anticipata, fonti interne confermano che il montepremi di un milione di euro impone alla produzione di portare a termine il percorso intrapreso, anche se in forma ridotta.

Le modifiche al programma sono state accolte con una certa apprensione dai concorrenti, che hanno avuto modo di discutere della situazione dopo l’ultima puntata. La preoccupazione per il futuro del reality è palpabile, e molti di loro si chiedono come si svolgeranno le prossime settimane e quale sarà il destino del programma.

Le reazioni dei concorrenti

Dopo l’annuncio del cambio di programmazione, i concorrenti si sono riuniti per confrontarsi sulle novità. Pierangelo Greco ha espresso la sua curiosità riguardo alla nuova collocazione del programma, chiedendo se la prossima puntata si terrà sempre di domenica e quanti episodi rimarranno. Stefano Oradei ha risposto che, secondo le informazioni in loro possesso, la finale potrebbe avvenire una settimana prima del previsto, ma non ci sono certezze.

Manila Nazzaro ha condiviso le sue riflessioni, sottolineando che probabilmente riceveranno ulteriori indicazioni durante la diretta della prossima puntata. Ha anche manifestato rammarico per l’eliminazione di alcuni concorrenti, in particolare i fratelli, il cui percorso non è stato adeguatamente raccontato. Le sue parole evidenziano il legame emotivo che si è creato tra i partecipanti e l’importanza di ogni storia all’interno del reality.

Laura Maddaloni ha rivelato, in tono confidenziale, che ci sono stati accenni a una conclusione anticipata del programma, suggerendo che il tempo a disposizione per i concorrenti stia per scadere. Antonino Spinalbese ha confermato questa sensazione, affermando che il conto alla rovescia è già iniziato e che rimangono solo due settimane di permanenza nel reality.

Le prospettive future del programma

Con il cambio di programmazione e la riduzione delle puntate, “The Couple” si trova in una fase delicata. Il pubblico attende di vedere come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e quali sorprese riserverà il format. La sfida per la produzione sarà quella di mantenere l’interesse degli spettatori, nonostante le difficoltà riscontrate fino a questo momento.

Il passaggio alla domenica potrebbe rappresentare un’opportunità per attrarre un nuovo pubblico, ma la competizione con altri programmi di successo rimane alta. La direzione del programma dovrà lavorare per rinnovare l’interesse e garantire che le storie dei concorrenti continuino a coinvolgere gli spettatori. Con la finale in vista, le prossime settimane saranno cruciali per determinare il destino di “The Couple” e il suo impatto nel panorama televisivo italiano.

