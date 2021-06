Bullet Train: annunciata la data di uscita del film

Il film d’azione “Bullet Train” con protagonista Brad Pitt ha finalmente una data di uscita.

Bullet Train: data di uscita e cast del film

Sony ha annunciato che il nuovo film d’azione con Brad Pitt “Bullet Train” arriverà nei cinema l’8 aprile 2022. Il film costellato di stelle, verrà proiettato nei cinema IMAX e in altri grandi formati premium. Dietro la regia del film troviamo David Leitch mentre Brad Pitt condividerà le scene al fianco di Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Joey King, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock. Collider ha precedentemente riferito che anche Lady Gaga dovrebbe fare un’apparizione.

Bullet Train è basato sul romanzo giapponese “Maria Beetle” di Kotaro Isaka, e adattato da Zak Olkewicz. David Leitch ha prodotto il film con Kelly McCormick e Antoine Fuqua, mentre i produttori esecutivi includono Ryosuke Saegusa, Yuma Terada, Brent O’Connor e Kat Samick.

Brad Pitt portafortuna della Sony

Brad Pitt è stato una specie di portafortuna per Sony tra “Moneyball”, “Fury” e “C’era una volta a Hollywood”, che ha portato in seguito all’attore al suo primo Oscar. Detto questo, si dice che lo studio sia stato molto impressionato dalla performance di Taylor-Johnson in “Bullet Train”. Infatti la Sony lo ha successivamente scelto per lo spin-off di “Spider-Man Kraven the Hunter”. Allo stesso tempo, il film si pone come antagonista delle prossime uscite marchiate Disney e Universal da “Sonic The Hedgehog 2” all’epopea vichinga di Robert Eggers “The Northman”

Infine, Sandra Bullock ovviamente non è estranea ai treni in corsa, e ha accettato di interpretare un piccolo ruolo in questo film in cambio del fatto che Brad Pitt si unisse al suo film della Paramount “Lost City of D”.

Francesca Reale

15/06/2021