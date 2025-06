Buckingham Palace accoglie le stelle per il King’s Trust Award: un tributo ai giovani cambiatori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento di grande prestigio ha avuto luogo a Buckingham Palace, dove il re Carlo III ha ospitato un ricevimento in onore dei vincitori del King’s Trust Award. Questa iniziativa, fondata nel 1976 dall’allora principe Carlo, ha come obiettivo principale quello di sostenere i giovani svantaggiati e promuovere progetti a impatto sociale. Oggi, il King’s Trust ha supportato oltre 100.000 giovani in 20 Paesi, rappresentando una delle eredità più significative del sovrano britannico.

Un’accoglienza calorosa per George e Amal Clooney

Tra gli ospiti d’onore della serata, spiccavano George e Amal Clooney, una delle coppie più ammirate di Hollywood. Il re Carlo III ha accolto i Clooney con un sorriso e un’atmosfera rilassata, mentre la coppia ha catturato l’attenzione dei presenti con la loro eleganza e il loro impegno per la giustizia sociale. In qualità di sostenitori del King’s Trust, hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei vincitori del premio, tra cui Pascal, un giovane ugandese attivo nel riciclo della plastica, e Alice Ngitira, una diciannovenne keniota che ha ricevuto l’Amal Clooney Women’s Empowerment Award. Alice ha trasformato la produzione artigianale di perline in un’iniziativa imprenditoriale che ha cambiato la vita di oltre cento ragazze nella sua comunità. Riguardo ai Clooney, Alice ha dichiarato: «Sono persone davvero in gamba, mi sono piaciuti molto», descrivendo l’incontro con il re come «paradisiaco». Durante il ricevimento, Carlo III ha premiato i vincitori delle otto categorie britanniche e delle tre globali, celebrando anche il decimo anniversario della King’s Trust International con il taglio di una torta simbolica, un gesto che ha sottolineato il suo impegno nel sostenere le nuove generazioni a livello globale.

Amal Clooney: un’icona dei diritti umani

Amal Clooney, avvocatessa di origini libanesi, è stata una delle protagoniste indiscusse della serata, grazie al suo costante impegno nella difesa dei diritti umani. Specializzata in libertà fondamentali e emancipazione femminile, Amal è diventata una voce autorevole sulla scena internazionale. Dal 2019, è ambasciatrice del King’s Trust, anno in cui è stato istituito anche l’Amal Clooney Women’s Empowerment Award, dedicato a giovani donne che si sono distinte per coraggio e impatto positivo nelle loro comunità. Questo premio si propone di mettere in luce storie di cambiamento, premiando ragazze tra gli 11 e i 30 anni che hanno saputo affrontare difficoltà e trasformare la propria realtà. Amal ha dichiarato di essere onorata di partecipare a questa iniziativa globale, sottolineando l’importanza di celebrare le giovani donne che rappresentano le future leader del mondo.

L’impegno di Amal nel sociale non è recente. Nel 2016, insieme a George, ha co-fondato la Clooney Foundation for Justice, un’organizzazione no profit che promuove la libertà di espressione e i diritti delle donne. La fondazione offre assistenza legale gratuita e si impegna per riforme politiche e legislative a tutela dei più vulnerabili, dimostrando un attivo coinvolgimento nella lotta per la giustizia e l’uguaglianza.

Un evento che segna un impegno duraturo

Il ricevimento a Buckingham Palace ha rappresentato non solo un tributo ai vincitori del King’s Trust Award, ma anche un momento di celebrazione per il decimo anniversario della King’s Trust International. La cerimonia annuale del premio si terrà il 26 giugno al Royal Festival Hall, continuando così la tradizione di riconoscere e supportare i giovani che si impegnano per il cambiamento sociale. Con eventi come questi, il re Carlo III ribadisce il suo costante impegno a favore delle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di investire nel futuro e di sostenere chi lavora per un mondo migliore.

