Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ingaggiano avvocato per gestire la crisi familiare con i Beckham

Recentemente, la stampa americana ha riportato che Meghan Markle e il principe Harry hanno ospitato Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena nella loro residenza a Montecito, in California. Durante l’incontro, si è parlato di diverse questioni personali, tra cui le tensioni che Brooklyn ha con la sua famiglia. A seguito di questi eventi, è emerso che la giovane coppia ha deciso di assumere un avvocato per tutelare la propria reputazione in relazione alla faida con il clan Beckham.

La scelta dell’avvocato Jenny Afia

Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, Brooklyn e Nicola hanno ingaggiato Jenny Afia, un avvocato dello studio legale Schillings, già noto per aver assistito Harry e Meghan in diverse questioni legali. Jenny Afia ha rappresentato Meghan nella causa contro il Mail on Sunday per violazione della privacy e ha anche partecipato al documentario della BBC “The Princes and the Press”, dove ha difeso la duchessa dalle accuse di bullismo nei confronti dello staff reale. Le affermazioni di bullismo sono state sempre negate dal team legale di Meghan.

Inoltre, Afia ha assistito Harry durante un appello in tribunale, quando il principe ha cercato di riottenere la sicurezza per sé e la sua famiglia nel Regno Unito. L’ingaggio di Afia da parte di Brooklyn e Nicola sembra quindi essere una mossa strategica per affrontare le recenti controversie familiari, in particolare quelle legate alla mancanza della coppia a eventi significativi come il cinquantesimo compleanno di David Beckham.

La faida con la famiglia Beckham

La crisi familiare tra Brooklyn e la sua famiglia è emersa in modo evidente quando la giovane coppia non ha partecipato a tre eventi organizzati per festeggiare il compleanno di David Beckham. Questa assenza ha alimentato voci e speculazioni riguardo a possibili conflitti interni. Tra le varie ipotesi, si è parlato di un presunto attrito tra Nicola e Victoria Beckham, la suocera, che avrebbe “rubato” il primo ballo durante il matrimonio tra Brooklyn e Nicola. Secondo quanto riportato da People, la neo sposa avrebbe dovuto aprire le danze con il marito, ma a sorpresa è stata Victoria a salire sul palco, portando Nicola a lasciare la stanza in lacrime.

Questa situazione ha sollevato interrogativi su come la giovane coppia stia affrontando le pressioni e le aspettative legate alla loro vita pubblica e privata. La decisione di ingaggiare un avvocato potrebbe quindi rappresentare un tentativo di ripristinare l’ordine e la serenità nella loro vita, proteggendo al contempo la loro immagine pubblica.

La reazione alle speculazioni

Nonostante le speculazioni riguardo al legame tra la scelta di Brooklyn e Nicola di ingaggiare Jenny Afia e la situazione di Harry e Meghan, una fonte vicina alla coppia ha chiarito che non esiste alcun collegamento diretto. Secondo quanto riportato da People, Schillings è uno studio legale rispettato con una clientela diversificata. La fonte ha sottolineato che le recenti notizie e le inesattezze diffuse dai media dimostrano l’importanza di avere un avvocato per chiarire i fatti e combattere la disinformazione.

In un contesto in cui la vita dei Beckham è costantemente sotto la lente d’ingrandimento, la decisione di Brooklyn e Nicola di tutelarsi legalmente appare come una mossa necessaria per affrontare le sfide che derivano dalla loro notorietà e dalle dinamiche familiari.

