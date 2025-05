Briga e Arianna Montefiori ospiti a Verissimo: un incontro tra musica e recitazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sabato 3 maggio, alle 16:30, il programma “Verissimo” su Canale 5 accoglierà due volti noti del panorama dello spettacolo italiano: il rapper Briga e l’attrice Arianna Montefiori. La coppia, che ha catturato l’attenzione del pubblico per la loro storia d’amore e per le rispettive carriere, si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin, offrendo uno spaccato della loro vita professionale e personale.

La carriera di Briga: un talento in ascesa

Briga, il cui vero nome è Mattia Bellegrandi, è nato a Roma nel 1989. La sua passione per la musica si è manifestata sin da giovane, portandolo a viaggiare per l’Europa e ad esplorare diverse influenze musicali. La vera svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2015, quando ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi“. La sua performance ha colpito il pubblico e i giudici, consentendogli di conquistare il secondo posto e di guadagnarsi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano.

Dopo il talent, Briga ha continuato a lavorare con impegno, pubblicando diversi album e singoli che hanno riscosso un buon successo. Nel 2019, ha avuto l’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo, dove ha duettato con la celebre Patty Pravo, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo della musica. La sua capacità di mescolare rap e melodie più tradizionali ha attratto un pubblico variegato, rendendolo uno degli artisti più interessanti della sua generazione.

Arianna Montefiori: un percorso artistico in crescita

Arianna Montefiori, nata nel 1994 a Roma, è figlia dell’attore Luigi Montefiori, noto nel mondo del cinema con il nome di George Eastman. Crescendo in un ambiente artistico, Arianna ha sviluppato fin da giovane una passione per la recitazione e la danza. Dopo aver conseguito il diploma in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, ha intrapreso la carriera di attrice, ottenendo ruoli significativi in diverse produzioni.

La sua popolarità è esplosa grazie al ruolo di Valentina Valpreda nella serie TV “Che Dio ci aiuti“, dove ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità. Successivamente, ha recitato in altre produzioni di successo come “L’isola di Pietro” e “Il paradiso delle signore“, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano. Arianna è apprezzata non solo per le sue capacità recitative, ma anche per la sua presenza scenica e il carisma che porta sullo schermo.

La storia d’amore tra Briga e Arianna Montefiori

La relazione tra Briga e Arianna Montefiori è diventata ufficiale nel 2019, quando la coppia ha condiviso una foto sui social media, annunciando al mondo il loro amore. Da quel momento, i due artisti hanno spesso condiviso momenti della loro vita insieme, creando un legame che ha affascinato i fan. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di compiere il passo successivo, celebrando il loro matrimonio il 18 dicembre 2021 nella suggestiva Cappella del Coro in Vaticano.

La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, tra cui l’attrice Diana Del Bufalo, che è anche un’amica di Arianna e ha recitato con lei in “Che Dio ci aiuti“. Questo evento ha rappresentato un momento importante per entrambi, unendo le loro vite in un contesto ricco di significato e di emozione. La loro storia d’amore continua a essere seguita con interesse, grazie alla loro presenza nel mondo dello spettacolo e alla loro capacità di ispirare i fan con la loro autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!