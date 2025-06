Bresh svela i retroscena del duetto con Cristiano De André a Sanremo 2025: tra imprevisti e emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Sanremo 2025 continua a far parlare di sé, nonostante siano trascorsi mesi dall’evento. Tra canzoni che dominano le classifiche e momenti che sono diventati meme iconici, un episodio ha catturato l’attenzione: il duetto tra Bresh e Cristiano De André durante la serata delle cover. L’artista ha recentemente condiviso dettagli inediti riguardo ai problemi tecnici che hanno caratterizzato la loro esibizione, rivelando il dietro le quinte di un momento che ha fatto vibrare il pubblico.

I problemi tecnici durante l’esibizione a Sanremo 2025

Calcare il palco del Teatro Ariston, sede storica del Festival di Sanremo, rappresenta un’esperienza unica e, per molti artisti, anche un momento di grande emozione. Bresh, che ha già partecipato a due edizioni del festival come ospite, ha avuto l’opportunità di esibirsi come concorrente nel 2025 con il brano “La tana del granchio“. Tuttavia, la sua performance insieme a Cristiano De André nella cover di “Creuza de mä” ha subito alcuni imprevisti.

Durante la serata delle cover, il duo ha dovuto affrontare una serie di problemi tecnici che hanno costretto Bresh e Cristiano a ripetere l’esibizione ben tre volte. Il cantante ha raccontato l’accaduto durante un’intervista con Alessandro Cattelan a “Supernova“. Ha spiegato che un errore umano ha portato a dimenticare il microfono di Bresh spento, il quale, ignaro della situazione, ha continuato a cantare. “Ho pensato che fosse un problema mio, così sono andato avanti”, ha dichiarato. Dopo il primo tentativo, un altro inconveniente ha colpito il duo: il bodypack di Bresh è caduto, complicando ulteriormente la situazione.

Questi imprevisti hanno generato un certo caos dietro le quinte, con Bresh che ha descritto la scena come un “parapiglia” tipico della sua Genova. “I capelli di Carlo Conti, povero, sono diventati bianchi”, ha scherzato l’artista, sottolineando l’ansia e la frenesia che hanno caratterizzato quei momenti.

La tensione dietro le quinte del Festival

In un evento di tale portata come il Festival di Sanremo, anche un piccolo errore può generare tensioni significative. Bresh ha raccontato che, tra la seconda e la terza esibizione, si è scatenato un vero e proprio “casino” dietro le quinte. “C’era chi difendeva le proprie ragioni e chi cercava di giustificare l’indifendibile”, ha spiegato, evidenziando come la pressione del momento possa influenzare le reazioni delle persone coinvolte.

Nonostante le difficoltà, Bresh e Cristiano De André hanno mantenuto un atteggiamento positivo, evitando di criticare l’errore umano. Tuttavia, hanno espresso disappunto per la mancanza di scuse da parte di chi era responsabile della situazione. “Noi non avremmo criticato l’errore umano: abbiamo criticato la reazione di chi invece doveva semplicemente dire ‘scusate ragazzi’”, ha aggiunto Bresh, mettendo in luce l’importanza della comunicazione e della comprensione in situazioni di stress.

Nonostante gli imprevisti, l’esibizione di Bresh e Cristiano è stata una delle più emozionanti della serata. La loro performance ha colpito il pubblico, dimostrando che, anche di fronte alle difficoltà, la musica può creare momenti indimenticabili.

Il futuro di Bresh dopo Sanremo 2025

Dopo l’esperienza a Sanremo, Bresh ha pubblicato un nuovo album, che ha attirato l’attenzione di una nuova fanbase. La sua personalità e il forte legame con le origini liguri, che hanno dato vita a nomi illustri della musica italiana, continuano a conquistare il pubblico. L’artista, con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, si sta affermando sempre di più nel panorama musicale italiano.

La partecipazione a Sanremo 2025 ha rappresentato un’importante tappa nella carriera di Bresh, che ora può contare su un seguito in crescita. La sua esperienza sul palco del festival, nonostante le difficoltà, ha dimostrato la sua resilienza e la sua passione per la musica, elementi che sicuramente lo accompagneranno nel suo percorso artistico futuro.

