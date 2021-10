Brendan Fraser villain in “Batgirl”

Brendan Fraser vestirà i panni del villain Fireflu nel prossimo film della DC “Batgirl”. Questo personaggio ha come tratti caratteristici una spiccata sociopatia e una passione per la pirotecnica. Nei panni della protagonista troveremo la star Leslie Grace.

Brendan Fraser nell’universo DC

Non abbiamo ancora dettagli sulla trama della prossima fatica della DC, ma sappiamo per certo che sarà incentrata sulla figlia del commissario di polizia di Gotham Jim Gordon. Quest’ultimo sarà interpretato ancora una volta – dopo “Justice League” di Zack Snyder – da JK Simmons.

La pellicola sarà diretta dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, conosciuti per essere stati dietro la macchina da presa di “Bad Boys for Life”, mentre si sta occupando della sceneggiatura Christina Hodson (“Bumblebee”, “The Flash”).

Questo progetto è molto importante perché segna una delle prime grandi proprietà della DC Comics che non passerà nei cinema ma approderà direttamente su una piattaforma streaming.

“Batgirl”, infatti, sarà presentato in anteprima nel 2022 su HBO Max, il servizio di streaming supportato da WarnerMedia. Insieme a “Wonder Woman” e il suo sequel, e a “Birds of Pray” questa storia è una delle rare avventure a fumetti dello studio che racconta le vicende di un supereroe femminile.

Una rinascita a tutti gli effetti

Una nuova fase si è aperta per Brendan Fraser (conosciuto per pellicole come “George of the Jungle” e “The Mummy”) la cui carriera ha subito una sorta di declino a metà degli anni 2000. Da allora tra le sue partecipazioni di rilievo ricordiamo il film drammatico “No Sudden Move” di Steven Soderberghe e “Trust” di Danny Boyle.

Ultimamente invece abbiamo sentito il suo nome poichè è entrato nel cast come interprete principale del prossimo film di Darren Aronofsky “The Whale”, un adattamento dell’opera teatrale di Samuel D. Hunter su un recluso di mezza età di 600 libbre. La star sarà inoltre presente in “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese al fianco di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

L’attore non è nuovo alle incursioni nell’universo DC. Oltre a “Batgirl”, in questo momento l’interprete presta la voce a un personaggio di “Doom Patrol”, programma televisivo di supereroi di HBO Max.

Deadline Hollywood ha riportato per la prima volta la notizia del casting di Fraser.

Roberta Rosella

26/10/2021