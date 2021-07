Brand New Cherry Flavor: una nuova serie thriller Netflix con Rosa Salazar

“Brand New Cherry Flavor”, è la nuova ed elegante serie limitata targata Netflix e sarà disponibile per lo streaming ad agosto.

“Brand New Cherry Flavor”: il primo teaser trailer

Netflix ha appena rilasciato il teaser ufficiale di “Brand New Cherry Flavor”, basata sull’omonimo romanzo del 1996 di Todd Grimson. La serie è composta da otto episodi della durata di un’ora.Dal momento che la serie è classificata come TV-MA, il pubblico dovrebbe aspettarsi un adattamento televisivo del libro altrettanto hardcore.

“Brand New Cherry Flavor” segue una giovane regista donna nella Hollywood degli anni ’90. Dopo essere stata tradita da chi si fidava, inizia a vendicarsi a livello soprannaturale.

Il teaser mette in mostra l’atmosfera elegante, aprendo con un’introduzione al personaggio principale, Lisa N. Nova. Nella scena la vediamo mentre applica il rossetto rosso sangue e ammira il suo vestito interamente in pelle in uno specchio molto sporco. Lisa parteciperà a una festa a tema horror dove incontrerà un misterioso tatuatore interpretato da Keener. Il resto del teaser descrive apparizioni spettrali, gatti carnivori e un sinistro complotto di vendetta mentre la protagonista esplora la tana del coniglio occultista in cui si è trovata.

Il Cast della nuova serie

La serie limitata avrà come protagonisti gli attori Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), Catherine Keener (Get Out), Eric Lange (Escape at Dannemora), Jeff Ward (Agents of SHIELD), Manny Jacinto (The Good Place ), e molti altri. Nick Antosca e Lenore Zion sono gli showrunner e gli sceneggiatori di questa “polposa” serie limitata.

Oltre al cast principale, ci saranno anche Hannah Levien (The Magicians), Leland Orser (I Am The Night) e Patrick Fischler (The Right Stuff) i quali ricorreranno spesso nella serie.

Sinossi Ufficiale di “Brand New Cherry Flavor”

Lisa N. Nova (Rosa Salazar) arriva a Los Angeles per dirigere il suo primo film. Ma quando si fida della persona sbagliata e viene pugnalata alle spalle, tutto va storto e un progetto da sogno si trasforma in un incubo. Questo particolare incubo ha zombi, sicari, gattini soprannaturali e un misterioso tatuatore a cui piace lanciare maledizioni alle persone. E Lisa dovrà scoprire alcuni segreti del suo passato per uscirne viva.

Dal momento che la serie sarà presentata in anteprima su Netflix ad agosto, è probabile che un trailer ufficiale verrà rilasciato molto presto.

Francesca Reale

20/07/2021