Brad Pitt e Tom Cruise: un’alleanza inaspettata per il film sulla Formula 1

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo evento di grande richiamo: il film dedicato alla Formula 1 con Brad Pitt protagonista e diretto da Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro in Top Gun: Maverick. Questo progetto ha ricevuto un importante sostegno da parte di Tom Cruise, il quale ha elogiato Pitt in diverse interviste, dissipando così le voci su una presunta rivalità tra i due attori risalente ai tempi di Intervista col Vampiro nel 1994.

La fine delle voci di rivalità

L’amicizia tra Brad Pitt e Tom Cruise sembra essere più forte che mai, specialmente dopo il sostegno pubblico che Cruise ha mostrato nei confronti del nuovo film di Pitt. Questo gesto ha avuto un impatto significativo, ponendo fine a speculazioni su una faida tra i due attori. Durante un’intervista a E!News, Pitt ha rivelato che sarebbe aperto a collaborare nuovamente con Cruise, ma con una condizione particolare: “Non ho intenzione di appendermi agli aerei e cose simili. Quindi se vuole fare qualcosa del genere, dovrà farlo a terra!” Questa affermazione ha suscitato curiosità e ilarità, rivelando un lato più leggero della personalità di Pitt.

L’endorsement di Tom Cruise

L’endorsement di Tom Cruise per il film Formula 1 ha colpito Pitt, il quale ha commentato: “È stato davvero molto gentile”. Questo supporto non solo evidenzia la loro amicizia, ma sottolinea anche l’importanza di avere un collega di alto profilo come Cruise a promuovere il progetto. Durante la stessa intervista, Pitt ha condiviso un aneddoto interessante riguardante il loro passato comune: “Abbiamo avuto i nostri giorni con i go-kart, all’inizio degli anni Novanta”. Questo ricordo ha aggiunto un tocco personale alla conversazione, dimostrando che la loro amicizia affonda le radici in esperienze condivise.

La competizione nei go-kart

Quando un giornalista ha chiesto a Pitt chi fosse il più veloce tra lui e Cruise nei go-kart, la risposta è stata immediata: “Alla fine mi ha fregato. Devo dirlo. Devo ammetterlo!”. Questo scambio ha rivelato non solo un lato competitivo tra i due, ma anche un’affinità che va oltre il grande schermo. Cruise, in precedenza, aveva parlato delle loro gare di go-kart durante le riprese di Intervista col Vampiro, descrivendo Pitt come un ottimo pilota: “È fantastico vedere Brad guidare. È bravissimo. Credetemi, ho gareggiato contro di lui. Durante le riprese, andavamo a correre sui go-kart tutta la notte”.

La rivelazione di queste esperienze condivise non solo arricchisce la narrazione della loro amicizia, ma offre anche uno spaccato della vita di due delle stelle più luminose di Hollywood. Con il film sulla Formula 1 in arrivo, il pubblico non può che attendere con trepidazione di vedere come si svilupperà questa nuova avventura cinematografica, supportata da un’alleanza che sembra destinata a durare nel tempo.

