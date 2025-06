Brad Pitt e Ines de Ramon: un look audace e una serata tra amici a New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Brad Pitt continua a catturare l’attenzione dei media, non solo per la sua carriera cinematografica, ma anche per il suo stile audace e la sua vita personale. Recentemente, l’attore ha fatto parlare di sé passeggiando per le strade di New York con la fidanzata Ines de Ramon. La loro apparizione ha messo in risalto non solo il look da playboy di Pitt, ma anche la classe e la bellezza di de Ramon, creando un mix di glamour e curiosità.

Brad Pitt: un’icona di stile che non delude

A 61 anni, Brad Pitt dimostra di non voler rinunciare al suo fascino da “bad boy”. Durante una passeggiata a New York, l’attore ha indossato una camicia in seta color lavanda, sbottonata in modo da mettere in mostra il suo petto e una leggera abbronzatura. Questo look, che richiama il suo iconico personaggio di Tyler Durden in “Fight Club“, è stato abbinato a pantaloni neri lucidi e scarpe stringate dalla punta squadrata, un richiamo ai suoi giorni da protagonista in “Ocean’s Eleven“.

Il dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato sicuramente il suo paio di occhiali da sole oversize con montatura metallica, indossati con disinvoltura anche se era sera. Questo accessorio ha aggiunto un tocco di glamour al suo outfit, rendendolo ancora più affascinante. Il suo taglio di capelli corto e alla moda, lo stesso sfoggiato alla premiere messicana del suo nuovo film “F1“, suggerisce un attento rebranding personale, volto a rinnovare la sua immagine pubblica.

Ines de Ramon: eleganza e stile senza tempo

Accanto a Brad Pitt, Ines de Ramon ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. La 32enne ha indossato un mini abito color crema con scollo off-shoulder, che esaltava la sua figura tonica e mediterranea. Questo modello, semplice ma di grande effetto, lasciava scoperte le spalle e parte della schiena, conferendole un’aria di eleganza senza tempo.

Per completare il suo look, Ines ha scelto sandali nude con listini sottili e tacco alto, che slanciavano ulteriormente la sua silhouette. La borsa Chanel 2.55 in pelle trapuntata beige, con catena dorata, ha aggiunto un tocco di lusso al suo outfit. Il trucco minimal e i capelli sciolti e leggermente mossi hanno messo in risalto la sua bellezza naturale, dimostrando che la semplicità può essere estremamente efficace.

Una serata tra amici e riflessioni personali

La passeggiata di Brad Pitt e Ines de Ramon non è passata inosservata, soprattutto per il contesto sociale in cui si è svolta. La coppia ha condiviso una cena elegante con amici, tra cui il noto attore Bradley Cooper e la modella Gigi Hadid. Mentre i riflettori erano puntati su di loro, Brad ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato interesse e preoccupazione.

In un’intervista recente, l’attore ha accennato a difficoltà nei rapporti con i figli avuti con l’ex moglie Angelina Jolie, definendo alcune relazioni “irrimediabilmente compromesse”. Le sue parole hanno rivelato una fase di introspezione, in cui ha sottolineato l’importanza di circondarsi delle persone che ama. “Quando arrivi alla mia età, capisci quanto sia importante circondarti delle persone che ami, e che ti amano”, ha dichiarato. Queste riflessioni si inseriscono in un contesto di cambiamenti significativi nella sua vita, tra cui un divorzio complicato e una nuova casa a Carmel, California, dove cerca momenti di serenità.

La serata a New York ha messo in evidenza non solo il fascino di Brad Pitt e Ines de Ramon come coppia, ma anche le sfide personali che l’attore sta affrontando, rendendo il tutto ancora più intrigante agli occhi del pubblico.

