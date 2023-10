Brad Pitt e il vicino di 105 anni che ha vissuto nella sua villa senza affitto

Una curiosa notizia vede Brad Pitt al centro del gossip, un qualcosa che rende onore alla generosità della star di Hollywood.

Sembrerebbe, infatti, che l’attore abbia ospitato un anziano vicino in una sua villa da 40 milioni di dollari per un lungo periodo di tempo, gratuitamente.

Brad Pitt e il vicino ospitato nella villa

Non è un segreto che Brad Pitt sia una delle star di Hollywood più premurose e altruiste. L’attore di film come “Seven”, “Fight Club”, “Bastardi senza gloria” ha spesso collaborato con progetti solidali e umanitari in tutto il mondo. Infatti, ha creato la sua fondazione, chiamata Makeitright, una delle più coinvolte nell’uragano Katrina, la tempesta che si stima abbia lasciato più di 200.000 persone senza casa a New Orleans nel 2005.

Di recente, stando a quanto rivela la rivista People, si è appreso che l’attore ha stretto un accordo con un vicino di 105 anni in modo che potesse vivere gratuitamente nella sua villa da 40 milioni di dollari.

Nelle scorse settimane è venuto alla luce l’ultimo gesto altruistico dell’interprete di Once Upon a Time in Hollywood. A rivelarlo è stata l’attrice Cassandra Peterson, che ha voluto raccontare alla suddetta rivista tutti i dettagli di un accordo rimasto nascosto per molto tempo. Secondo l’interprete, Pitt acquistò la sua casa esclusiva nel quartiere Los Feliz di Los Angeles nel 1994, per quasi due milioni di dollari.

In questa casa, Brad Pitt ha cresciuto i suoi sei figli, avuti dal suo matrimonio con la ex moglie Angelina Jolie, con la quale è stato sposato fino al 2016. Ma quell’acquisizione non è stato l’unico investimento da parte dell’attore di Bullet Train. Pitt ha acquistato diverse proprietà vicino a casa sua negli anni successivi all’acquisto della sua casa. “Penso che ci fossero circa 22 case adiacenti al confine della proprietà. Ogni volta che potevo, ne compravo una“, dice a People la Peterson, celebre interprete di Elvira, la Regina delle Tenebre.