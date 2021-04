Borderlands: Edgar Ramirez si aggiunge al cast del film

“Borderlands” arricchisce il cast con l’attore Edgar Ramirez, il quale vestirà i panni di Atlas. Deadline Hollywood ha riportato per la prima volta la notizia del casting dell’attore.

Borderlans: trama e cast

Il film è un riadattamento del popolare videogioco (Borderline) e segue la storia di Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso. Torna a malincuore sul suo pianeta natale, Pandora e forma un’alleanza inaspettata per trovare la figlia scomparsa di Atlas.

Il personaggio di Atlas sarà appunto interpretato da Edgar Ramirez e svolgerà il ruolo di un titano degli affari e produttore di armi ed è perciò considerato la persona più potente dell’universo.

Edgar Ramirez lo abbiamo recentemente visto in “Yes Day”, una commedia per famiglie su Netflix, così come nella serie HBO “The Undoing”. Successivamente, sarà in “Jungle Cruise” della Disney e nel thriller di spionaggio della Universal “The 355”.

Il film sarà diretto da Eli Roth e tra gli interpreti c’è davvero un cast d’ eccellenza: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis e Jack Black.

Edgar Ramirez: L’Atlas giusto

Il regista Eli Roth non ha nascosto la sua contentezza riguardo il suo arrivo nel cast: “sono un fan di Edgar sin dalle sue prime esibizioni e continua a stupirmi ad ogni svolta drammatica. Vogliamo creare qualcosa di selvaggio, divertente e molto diverso da tutto ciò che hanno visto prima da Edgar. Sono così, così entusiasta di lavorare con lui.” e riguardo al personaggio che interpreterà “Atlas deve essere una personalità davvero magnetica, qualcuno con carisma e fascino e allo stesso tempo con quell’aria di minaccia.”

Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, anche lui ha dato un commento positivo riguardo l’attore: “La forza della presenza di Edgar e la forza del suo talento come attore lo rendono la scelta ideale per interpretare Atlas, un personaggio che controlla il destino di tanti nell’universo di Borderlands. È l’aggiunta perfetta a questo cast perfetto “.

Francesca Reale

06/04/2021